En Turmiel llevan una semana con las calles a oscuras

Turmiel, pedanía de Maranchón, en la provincia de Guadalajara, lleva más de una semana con sus calles a oscuras ante la impotencia del alcalde de Maranchón, José Luis Sastre, quien lamenta que la compañía suministradora Naturgy no atiende sus llamadas.

Según ha relatado Sastre, el martes 16 de noviembre “desconectaron el contador automático que da suministro eléctrico al alumbrado público de Turmiel sin saber el motivo” lo que supone que la decena de vecinos, todos ellos de avanzada edad, que viven en esta época del año en el municipio, y que llegan a más de 50 los fines de semana, se vean limitados para salir de casa a partir de las 6 de la tarde debido a la falta de luz en las calles.

“Hemos llamado a varios teléfonos y en uno nos dicen que ya han hecho todo por su parte y lo lleva otro departamento y en ese nos dicen que no les consta ningún aviso. El caso es que no lo solucionan y no es una avería, sino que por error han desconectado el suministro”, ha denunciado el alcalde de Maranchón, quien siente que en la empresa suministradora les están tomando el pelo.

El alcalde está sopesando la idea de contratar un generador eléctrico para conectarlo a la red pública y solucionar provisionalmente el problema.