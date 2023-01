Entra en vigor la liberalización en la R-2 entre Guadalajara y Marchamalo

Una liberalización que se materializa gracias a los convenios firmados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el pasado viernes, y gracias también al acuerdo con la Diputación de Guadalajara, en una medida que conlleva una financiación de 100.000 euros.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha recorrido hoy una parte el trayecto liberalizado de la R-2, acompañado de los alcaldes de Marchamalo y de Guadalajara, Rafael Esteban y Alberto Rojo, respectivamente; la directora general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, Cristina Moreno; el director general de Carreteras, David Merino; y el delegado de Fomento en la provincia, Teo Baldominos.

En torno a ello, Hernando ha destacado que “la liberación de la R-2 supone, de facto, adelantar una nueva Ronda Norte de Guadalajara a la espera del desarrollo que se está llevando a cabo en los estudios informativos de una variante Sur de la A-2 en Guadalajara”. Una medida que, ha dicho, supone que “acabamos de ahorrarle a la ciudad de Guadalajara y a su entorno metropolitano, aproximadamente diez años en tener una nueva solución de variante”.

Asimismo, el responsable de Fomento ha remarcado que “uno de los principales polos de la economía y de la creación de puestos de trabajo en esta zona de la provincia, como es la Ciudad del Transporte, se va a ver beneficiado de esta medida; que también sirve no solamente para mejorar la seguridad vial de Guadalajara y de nuestros vecinos y vecinas, sino que también es muy importante para dar una buena oportunidad a los trabajadores y trabajadoras de este enorme centro logístico que está todavía en crecimiento y en expansión, con una infraestructura que va a ser mucho más útil”. En este sentido, ha calificado la medida como “uno de los grandes logros de toda la legislatura para Guadalajara capital y todo el entorno metropolitano”.

La gratuidad del peaje en el tramo de la R-2 estará vigente hasta diciembre de 2024 y comprende el enlace de Guadalajara Norte con el enlace de la A-2 en Marchamalo. La liberalización se ha producido en ambos sentidos del tráfico y los vehículos tendrán que tener obligatoriamente para beneficiarse de esta medida entrada y salida en estos enlaces.

Movilidad en la provincia de Guadalajara

Asimismo, Hernando ha enumerado otras medidas para la mejora de la movilidad de la provincia, como la recuperación de los servicios de transportes y el aumento de CIVIS que conectan con Madrid o la renovación de los ASTRA del entorno de Guadalajara y Marchamalo.

El consejero de Fomento ha destacado cómo, desde el Gobierno del presidente García-Page, “vamos a seguir invirtiendo en otras carreteras de la provincia y apostando por seguir llevando a cabo proyectos y aplicar inteligencia e innovación a otros proyectos”.

En este sentido, ha avanzado “una medida inteligente” para que “mediante inteligencia artificial, mejoremos el estrechamiento que se produce en la travesía de Marchamalo” para “instalar una serie de sensores, que nos permitirán que aunque no veamos si hay coches al otro lado de la travesía, sí que vamos a poder ver a través de la señalítica y con los sensores que vamos a instalar, si hay o no un coche al otro lado del estrechamiento; de tal manera, que podamos saber si podemos pasar o no a la hora de circular por esta travesía”. Asimismo, se ha referido a la construcción de una ronda sur en el municipio.