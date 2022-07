Esteban reclama a Page la mejora de las condiciones del Servicio de Ayuda a Domicilio

Esteban ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa, acompañado por el alcalde de Illana, Francisco Javier Pérez del Saz, donde ha requerido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que aumente la financiación de los costes por parte de su administración, que es quien tiene las competencias, “teniendo en cuenta que los costes de referencia están por debajo de los costes reales del servicio de ayuda a domicilio”.

El secretario provincial ha explicado que en Castilla-La Mancha los precios/hora vigentes en la actualidad son los que se aprobaron en 2014, en la Orden de 29 de agosto de 2014, que establece un coste de 12,40 €/hora para la atención el periodo lunes-sábado y de 16,49 €/hora para la atención en domingos o festivos, de los que la administración autonómica solo aporta 9,41 € por cada hora de atención en periodo de lunes a sábado, y 12,52 € por la hora de atención en domingos o festivos.

Desde entonces, y ya han pasado ocho años, este precio/hora no se ha actualizado. El Gobierno socialista de Page no ha modificado la regulación ni las condiciones de prestación de este servicio, “obligando a los ayuntamientos a asumir, no solo una competencia, sino también unos costes, que en muchas ocasiones no pueden aportar o tienen que dejar de hacer otros proyectos imprescindibles para sus municipios para afrontar el pago de este servicio”.

Como ejemplo cercano, ha explicado Esteban, el caso de Andalucía, una comunidad gobernada por el Partido Popular que ha demostrado “que si existe voluntad, se puede”. En concreto, en enero de 2021 “paso de asumir un coste de 13€/hora a los 14,60€/hora. “Una subida del 12,3% que ha repercutido en 30.000 trabajadores del sector. Mientras, nuestra consejería, sigue anunciando la llegada de un nuevo decreto que lleva años incluido en el apartado inagotable de anuncios del PSOE y de Page”

Además, Esteban ha denunciado que una vez superado el primer semestre del año, “las adendas todavía están sin firmar por lo que es imposible que el presupuesto pueda ser ejecutado en esos términos”.

El secretario provincial ha lamentado “que esta sea la práctica habitual del Gobierno socialista que solamente se dedica a llenar de titulares la actualidad, despreciando la realidad y, sobre todo, a quienes son objeto de sus nefastas políticas”. Por ejemplo, ha recordado, en el año 2020 se dejaron sin ejecutar 5.300.000 € y, en noviembre de 2021, han dejado de ejecutar 8 millones. Estos datos reflejan que la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de la Junta “es desastrosa” abocándola en muchas ocasiones a un colapso que perjudica gravemente a personas que precisan de un servicio ágil y adaptado a su situación.

Igualmente ha reclamado que se autorice a los profesionales de los Servicios de Atención Primaria a que, de forma regular y siempre respetando las leyes de Protección de Datos informen a los ayuntamientos a los que prestan servicio, el número de casos que cumpliendo los requisitos se encuentran en lista de espera así como el tiempo que llevan esperando recibir este servicio. También ha pedido que “sea un servicio más abierto y que se preste a personas, que aun no teniendo concedido el grado de dependencia, necesitan este servicio”.

En definitiva, el secretario provincial, ha pedido a los responsables socialistas de la región “que sean coherentes” y que mañana apoyen la propuesta que el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla- La Mancha defenderá en el pleno, “porque esta iniciativa lo único que persigue es mejorar un servicio imprescindible, mejorar las condiciones de los trabajadores y garantizar una atención digna a las personas que lo reciben”, ha zanjado.