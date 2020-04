Esteban reclama información fidedigna sobre los afectados en residencias de mayores

El vicesecretario ha reclamado la necesidad de dotar de todos los equipos de protección individual necesarios a los sanitarios que “están luchando directamente contra este virus”. Asimismo ha insistido en la prioridad de contar con los test rápidos a la mayor brevedad posible, “porque solo de esta manera sabremos con certeza el número de casos de personas contagiadas, y también se podrá actuar de manera más inmediata”.

En este sentido, ha criticado los datos que está ofreciendo el Gobierno de Page “porque no se corresponden con la realidad”, ya que sólo se incluyen entre las personas fallecidas por COVID19 aquellas a las que se les hace el test, y recuerda que en Castilla-La Mancha estos test no se están haciendo apenas, por lo que resulta imposible conocer los verdaderos datos de este terrible drama”. Por esta razón, ha pedido a Page que “no oculte la realidad y que deje de mentirnos” y ha recordado que nuestra región es una de las más afectadas por el coronavirus, la tercera con mayor incidencia entre la población y en número de fallecidos. Es más, ha dicho que “a fecha de hoy todavía no conocemos el número de profesionales sanitarios contagiados por el COVID19 en nuestra provincia”.

Esteban también ha hecho referencia a la situación de vulnerabilidad que están sufriendo usuarios y trabajadores de las residencias de mayores de nuestra provincia. En este momento, y según datos oficiales, un total de 19 centros de estas características han dado a conocer que tienen casos positivos en sus instalaciones, tanto en trabajadores como en los mayores.

Especialmente llamativa es la situación que viven en la residencia Los Nogales, de Fontanar, donde hace escasos días familiares de los residentes denunciaban que sus mayores “se están muriendo solos”, que había personal contagiado o con síntomas que no se sustituye por falta de trabajadores y con internos que están contagiados junto a los que no tienen síntomas. Por esta razón, el popular ha exigido al Gobierno de Page “que destine todos los medios y recursos necesarios para ayudar a este colectivo tan afectado por esta devastadora pandemia”. Sin ir más lejos ha recordado la propuesta que esta misma semana ha realizado el presidente del PP regional, Paco Núñez, en la que pedía la puesta en marcha de un Plan de Actuación para las residencias de mayores de la región, que contemple la realización de test masivos a los residentes, para tratar de manera urgente a los enfermos de coronavirus, así como test y equipos de protección para los profesionales, “para que esas residencias que hacen un trabajo sensacional siempre para el cuidado de nuestros mayores, no se sientan ahora desprotegidas por su gobierno, que las ha dejado de lado”.

Por todo ello, ha exigido a Page y a todo el Ejecutivo Regional, que dejen de realizar anuncios para tratar de lavar su imagen ante lo que es un auténtico desastre de gestión, protagonizada por el peor gobierno que ha tenido España y Castilla-La Mancha.

Preocupación datos desempleo

Finalmente, Esteban ha mostrado su enorme preocupación por la situación económica. Los datos del paro correspondientes al último mes han impactado con dureza en nuestra provincia con un incremento superior al 10,7%, peor que la media nacional, con un 9,31%.

En Guadalajara, el número de parados registrados ha aumentado en 1.708 personas en el mes de abril, un aumento del 10,7%, el mayor de Castilla-La Mancha donde el paro ha aumentado una media del 6,98%. A finales de marzo, en Guadalajara había 18.335 personas en paro y en lo que llevamos de año el desempleo ha aumentado en 2.538 personas, un 16% más.

Una situación, ha dicho, con esta devastación económica que “debe tener medidas económicas acertadas y no las de este Gobierno, que está asumiendo las tesis de Podemos”. Sin ir más lejos, ha recordado la falta de seriedad con la que la ministra de Trabajo podemita se toma el drama del desempleo y “no entendemos de qué se ríe la ministra cuando hablamos de una tragedia que afecta a más de 3,5 millones de personas en nuestro país”, ha concluido.