FADETA concederá ayudas para adaptar instalaciones frente al COVID-19

Aquellas empresas y entidades que tengan que realizar de forma urgente las inversiones, pueden presentar ya la solicitud de ayudas Leader a FADETA. Para ello, es fundamental que no hayan comenzado a ejecutarse las obras y que no se haya efectuado ningún pago, puesto que para poder acceder a las ayudas Leader es necesario e imprescindible levantar acta de no inicio.

El presidente de FADETA, Jesús Ortega, explicaba que “la nueva normalidad a la que nos está empujando el COVID-19 hace obligatorio que casi todos los emprendedores, autónomos y pymes, como pueden ser hosteleros, comercios, peluquerías, talleres u otros muchos profesionales, tengan que adoptar medidas de protección como mamparas y otros elementos para garantizar la seguridad de sus trabajadores y clientes y eso conllevará una inversión importante que en muchos casos puede poner contra las cuerdas a muchas empresas del mundo rural”.

Por ello, desde FADETA se ha decidido poner en marcha unas ayudas específicas “para apoyar al tejido productivo y económico de nuestros pueblos en estos momentos complicados, puesto que ellos son el pilar fundamental del medio rural, prestan servicios necesarios en nuestro entorno y crean empleo”.

“Con estas ayudas pretendemos sufragar hasta un 45% de la inversión que los emprendedores y autónomos rurales tienen que afrontar para fortalecer las medidas de protección y, al mismo tiempo, evitar que se vean desbordados por los gastos”, señalaba Jesús Ortega, quien apuntaba que los Ayuntamientos de los pueblos pequeños también podrán optar a estas ayudas y, en este caso, el porcentaje que se sufragará será hasta un 90% del total de la inversión que realicen.

Las solicitudes de estas ayudas pueden presentarse a través de la sede electrónica de FADETA (https://fadeta.sedelectronica.es/). Para agilizar los trámites al máximo, de momento, sólo será necesario presentar la instancia de solicitud y la memoria detallada. Ambos documentos pueden descargarse en la web de fadeta (http://fadeta.es/ayudas-emprendedores-y-pymes/). Más adelante, podrá presentarse el resto de documentación necesaria para poder recibir la ayuda.

Para más información, se puede contactar con FADETA a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o llamando a los teléfonos 949 29 82 16 o 648 28 56 86.