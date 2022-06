Guadalajara Antitaurina condena las vacas por el Tajo

La Asociación Guadalajara Antitaurina ha condenado que este sábado 18 de junio "se ha realizado una suelta de vacas por el Tajo, en Trillo, Guadalajara". "Esta forma de diversión no puede representar a ningún pueblo de España. No, el maltrato animal no puede ser identitario de ningún lugar en ninguna parte del mundo".