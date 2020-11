Guadalajara casi cuadruplica los fallecidos por COVID en octubre

Lo que puede parecer una paradoja, no lo es tal, si se tiene en cuenta que muchos de los enfermos covid-19 en estado grave, permanecen hasta tres semanas en la UCI, antes de fallecer, aunque otros lo hagan sobre los 10 días del inicio de síntomas. Es lo que explica por ejemplo que en mayo aún tuviéramos 31 fallecidos, cuando solo se registraron 58 casos positivos.

Y aunque es evidente que las cifras de esta segunda ola de la pandemia no son comparables con las de la primera en el número de casos positivos, pues ahora se hacen muchísimas más pruebas PCR, la cifra objetiva de los fallecidos, si se puede comparar, y nos indica que la situación en Guadalajara ya es peor que en mayo, y que lo más previsible es que empeore en noviembre, por esos enfermos de octubre que no superaran la enfermedad, sumados a los que se vayan produciendo en noviembre. Máxime si sigue empeorando la presión asistencial, porque el Hospital de Guadalajara cerraba octubre con 90 pacientes con covid-19, de ellos 14 en UCI, cuando a finales de septiembre había 80 pacientes hospitalizados, de ellos 15 en UCI. El dato más práctico sería saber cuantos ingresos por covid ha habido en el hospital de Guadalajara cada mes y cuantos fallecidos en el Hospital cada mes, pero lamentablemente, Castilla-La Mancha no ofrece ese dato como sí hacen otras comunidades aútonomas, con lo que el balance hospitalario es muy engañoso, ya que a veces las cifras mejoran porque hay más fallecidos, no más altas.

Sobre el número de casos positivos registrado en septiembre, el número de fallecidos arroja una letalidad del 1,8, casi 2 de cada 100 enfermos fallecen. Sobre el volumen de población de la provincia de Guadalajara sería un 0,02%.

Y aunque resulte negativo el dato de fallecidos en Guadalajara, peor es la situación en Castilla-La Mancha, donde en el mes de octubre se han registrado 316 fallecidos. Guadalajara con un acumulado de fallecidos durante toda la pandemia de 337, sigue siendo la provincia de Castilla-La Mancha con menor número de fallecidos por covid, sobre estas cifras oficiales que solo recogen los casos con prueba diagnóstica confirmada.

No hay que olvidar que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en su balance de enterramientos, asigna a Guadalajara de marzo a septiembre, 567 fallecimientos Covid-19 o con sospecha del mismo, es decir que figura en el acta de defunción como causa probable, independientemente de que haya o no confirmación de prueba diagnóstica, cuando sin embargo la Junta solo reconoce de marzo a septiembre, 284 fallecidos por covid. Es decir que los fallecidos por Covid o sospechosos, serían el doble de los que la Junta reconoce por prueba diagnóstica.