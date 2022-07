Guarinos alerta del “colapso” de la Sanidad en Castilla-La Mancha

A las puertas del Hospital Universitario de Guadalajara, Guarinos ha mostrado su preocupación por el “colapso tanto en Atención Primaria como en urgencias y atención hospitalaria con una saturación motivada por la falta de personal bien porque no se cubren las bajas necesarias, bien por vacaciones o por otras circunstancias”. “Tenemos los peores datos de listas de espera de España en los últimos años, concretamente los peores datos de listas de espera quirúrgica con 286 días y la situación del coronavirus lejos de mejorar, empeora”, ha dicho Ana Guarinos señalando que esto es así pese a que desde el gobierno socialista “tratan de maquillar e incluso de manipular los datos del personal que está en lista de espera” y apuntando también que los tiempos de espera en Guadalajara prácticamente se han duplicado desde el año 2015.

La vicesecretaria general PP se ha referido también a las “promesas incumplidas” de Page durante más de siete años con respecto a la puesta en marcha de la ampliación del Hospital de Guadalajara que, a día de hoy, sigue sin funcionar aunque prometió que en 2019 estaría ya abierto y prestando servicio a los guadalajareños. “Lo único que tenemos es una infraestructura que no está dotada y que por lo tanto los guadalajareños no pueden utilizar. Page no ha sido capaz de cumplir sus compromisos, nos ha estado engañando, no se puede jugar con la salud de esta manera”, ha apuntado.

También la ocupación de camas y UCI “es una de las más elevadas de España, estamos entre las cinco comunidades autónomas con mayor nivel en este sentido, lo que refleja la gravedad de la situación”. “Somos una de las comunidades autónomas que a lo largo de la pandemia ha estado más castigada por el coronavirus, a día de hoy somos la tercera en tasa de mortalidad y la primera en tasa de letalidad por la pandemia; y con toda esta situación se siguen cerrando camas hospitalarias en la región”, ha denunciado Guarinos. Además, “los médicos de Atención Primaria han pasado de atender a unos 35-40 pacientes a prácticamente duplicar estas cifras; ya no dan cita de un día para otro y esta se puede demorar hasta 15 días y a eso sumamos la reducción de las consultas presenciales”.

Situación de precariedad de la sanidad en la región

Situaciones todas ellas que también han sido denunciadas tanto por el personal de enfermería, médicos, sindicatos e incluso por el propio Defensor del Pueblo “poniendo en evidencia la precariedad de la sanidad en nuestra región en estos momentos” que también suma los incumplimientos con respecto a la recuperación de la carrera profesional sanitaria que Page prometió hace siete años y a día de hoy “somos la única comunidad autónoma que no ha iniciado los trámites para su recuperación, a pesar de que el Partido Popular de Castilla-La Mancha y su presidente Paco Núñez, en reiteradas ocasiones, lo hemos reclamado junto a la dotación de recursos”.

Por último, Ana Guarinos ha puesto de manifiesto la reducción de la inversión en materia sanitaria con un gobierno socialista que en Castilla-La Mancha “es el único de España que la ha reducido”. “El último dato consolidado es de 2019 e indica que la inversión era de 204 euros por habitante; en el año anterior, 2018, era de 256 euros; y este año se ha reducido la inversión en sanidad en los presupuestos de la Junta”.