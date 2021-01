Guarinos denuncia que muchos consultorios locales de la provincia “permanecen cerrados durante semanas"

Guarinos ha criticado que muchos consultorios locales de la provincia “permanecen cerrados durante semanas, y los vecinos y vecinas no reciben atención sanitaria de ningún tipo, ni presencial ni no presencial”, así como que “hay muchos municipios que han pasado de la atención presencial a la telefónica”, y se pregunta si el Gobierno de Page tiene previsto cambiar el modelo de atención primaria en nuestra provincia o si está aprovechando la pandemia para que la no presencialidad en la atención sanitaria en nuestros municipios se quede definitivamente. A juicio de la presidenta provincial, “este modelo puede ser entendible, de manera excepcional, en pandemia, pero no en condiciones normales, y parece que es lo que pretenden hacer”.

Del mismo modo, ha trasladado su preocupación por las cifras que estamos conociendo sobre la evolución de la pandemia en nuestra provincia durante los últimos días y las ha calificado de “demoledoras”. En concreto, desde el pasado viernes hasta ayer martes, según los datos oficiales, se han contabilizado 6.409 nuevos contagios en la región y en Guadalajara 1.487 personas. A día de hoy 123 personas están ingresadas en el Hospital Universitario de Guadalajara, 22 de ellas en la UCI y en los últimos días han fallecido nueve personas, contabilizando un total de 496 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia.

Por otro lado, Guarinos ha pedido explicaciones a Page sobre la derivación de pacientes Covid del Hospital de Guadalajara a residencias de mayores de la capital sin realizarles un PCR que determine si cuando salen del hospital y antes de su traslado son o no positivos, “una actuación que supone un riesgo para los propios pacientes y para los usuarios de estas residencias”.

Datos listas de espera

La vicepresidenta segunda de las Cortes Regionales también se ha referido a los datos de listas de espera en la región y en nuestra provincia. Guarinos ha afirmado que Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma donde más tiempo hay que esperar para ser operado, 269 días de media. En Guadalajara, la situación es aún peor. En junio de 2015 había una lista de espera quirúrgica con 3.128 pacientes con un tiempo medio de espera para ser intervenido de 73 días y sólo un paciente esperando en el tramo más largo de los 180 días. Mientras que en diciembre de 2020 hay 6.508 personas esperando una operación, de los que 4.493 llevan esperando más de 180 días para ser intervenidos. La presidenta provincial ha apuntado que se ha multiplicado por cinco en número de pacientes en lista de espera quirúrgica, y el tiempo medio de espera ha pasado de ser dos meses y medio a un año.

Por todo ello, ha asegurado que “estar en una lista de espera hoy se ha convertido en un auténtico suplicio y en un serio problema para la salud”. Estas cifras, ha asegurado, demuestran “la nefasta gestión” de Page al frente de la sanidad.

Finalmente, ha reclamado al Gobierno regional celeridad en la puesta en marcha del nuevo hospital de Guadalajara y se ha preguntado “a qué espera Page para ponerlo en funcionamiento, criticando que durante 4 años de gobierno del Partido Popular pidieran su apertura día tras día, y hoy, después de 6 años gobernando y en plena pandemia, no sean capaces de poner a disposición de los guadalajareños un recurso tan importante”, ha zanjado.