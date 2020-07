Guarinos denuncia que Page deja a Guadalajara fuera de un gran acuerdo sobre despoblación

Pese a ello, ayer, el socialista García-Page, en una reunión con sus homólogos en las comunidades de Aragón y Castilla y León, volvió a dejar fuera a Guadalajara de un gran acuerdo sobre despoblación. Ayer firmaba un acuerdo para reclamar a la Unión Europea, a través del Gobierno de España, la consideración de Teruel, Soria y Cuenca, provincias afectadas por la despoblación, como zonas NUT-3, un criterio del que ya gozan algunos territorios en el norte de Europa y que los hace beneficiarios de exenciones especiales, tales como la reducción de un 20% de las cuotas a la Seguridad Social.

Para la presienta provincial, “estamos ante un nuevo desaire de Page y el PSOE a nuestra tierra, porque ha excluido a Guadalajara, la provincia más afectada por la despoblación, de este acuerdo”. Por ello, ha exigido que, de inmediato, “se adopten las medidas necesarias para que Guadalajara forme parte de un acuerdo sobre despoblación que evite que nuestros pueblos se sigan vaciando por no tener las personas que en ellos viven o quieren vivir los incentivos, recursos y servicios que tienen en otros lugares en los que viven más personas”.

“El mundo rural necesita tener las mismas oportunidades que cualquier otro lugar. A iguales derechos y deberes, iguales oportunidades, y ahora no las tenemos. Necesitamos poner fin a la brecha digital, servicios públicos como la sanidad, la educación, residencias de mayores, trasporte público como el que con la complicidad de Page se ha suprimido en las comarcas de Molina y Sigüenza…necesitamos, una discriminación positiva, una fiscalidad favorable y una flexibilización en trámites administrativos que beneficie al mundo rural”, ha dicho la parlamentaria regional.

Guarinos ha recordado la necesidad urgente de adoptar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y favorezcan la creación de empleo en las zonas más afectadas por la despoblación, “medidas que no son ni la creación de un Ministerio para el Reto Demográfico, ni una Comisión Interministerial Delegada para el Reto Demográfico, ni una Comisión de estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación, ni un Pacto mismo contra la Despoblación como el firmado en Brihuega en febrero de este año, ni un Comisionado para el Reto Demográfico como el nombrado por Page. Todo esto ha demostrado que no sirve para nada y que debemos pasar de las comisiones y comisionados a los hechos, para pasar de una Guadalajara vacía a una Guadalajara vertebrada y con iguales derechos y oportunidades para todos. El mundo rural, la provincia de Guadalajara, no pueden esperar más”.

En este sentido, ha recordado que “en Guadalajara estamos cansados de los desaires y de las promesas incumplidas de los socialistas y de Page, promesas como los Planes de Desarrollo para las zonas de Molina y Sierra Norte de Guadalajara, anunciados en marzo de 2016 e incumplidos cuatro años después, o como el Parador Nacional de Turismo de Molina que debía estar finalizado en mayo de 2019 y cuya ejecución se ha vuelto a retrasar por los socialistas”.

Finalmente, Guarinos ha lamentado que Page se olvide y abandone al mundo rural, y que su apuesta sea, una vez más, la de los anuncios que nunca cumple. Por ello, le ha reclamado que “se ponga a trabajar para que nuestra provincia reciba fondos europeos y goce de beneficios y exenciones que permitan que las personas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, independientemente del territorio o lugar del territorio donde decidan vivir.”