Guarinos reclama a Page un gran pacto para reactivar unidos la región

Este pacto, ha explicado Guarinos, precisa una reconstrucción total y absoluta de los presupuestos de Castilla-La Mancha “porque cualquier medida que se adopte necesita tener presupuesto, y los presupuestos aprobados antes de la crisis no las contemplaban, lo que hace necesaria una reestructuración de las cuentas actualmente en vigor. Si las medidas que se adoptan no cuentan con dinero, no sirven para nada, son papel mojado”, ha aseverado. De ahí, ha apuntado, “que el Partido Popular registrara ayer mismo la solicitud de la convocatoria urgente de la Comisión de Presupuestos en las Cortes, para reorganizar el presupuesto actual y preparar los presupuestos de los años venideros, 2020 y 2021, orientándolos a satisfacer todas las demandas desde el punto de vista económico, sanitario y social en relación con la crisis sanitaria”.

Guarinos ha afirmado que esta petición es algo evidente y está más que justificada, dado que la situación que existía a principios de año no es la que vivimos en la actualidad “ni con respecto a los ingresos, ni a los gastos o a las necesidades que existen en la región”. Por todo ello, ha subrayado que “es absolutamente preciso sentarse con todas las personas, las instituciones y los colectivos que sean necesarios para restructurar ese presupuesto y dar satisfacción a las necesidades actuales derivadas de la crisis del Covid19”.

Para lograr esto, ha apuntado, también se hace imprescindible escuchar, algo que no se ha hecho hasta el momento, ya que el Gobierno se ha encerrado entre las cuatro paredes del Palacio de Fuensalida y se ha negado a escuchar a los colectivos sociales y profesionales de la Región. Guarinos ha aseverado que “no se puede hacer un pacto por Castilla-La Mancha sin Castilla-La Mancha. No se puede hacer un pacto por la región o por Guadalajara sin contar con las instituciones y colectivos sociales implicados en la misma, tales como los colegios de médicos, de enfermería, el tercer sector, todo el sector económico y social…”. “Todos ellos tienen mucho que aportar y deben ser escuchados si queremos evitar volver a cometer los errores que se han cometido durante esta pandemia y el caos vivido duranta la misma”.

Guarinos ha afirmado que no se puede alcanzar un pacto con 5 reuniones con horario y tiempo limitado, que son las que se han celebrado por parte de los grupos de trabajo que se constituyeron entre el Gobierno regional y los grupos políticos con representación en las Cortes Regionales en aras a conseguir el acuerdo para la recuperación de Castilla-La Mancha, reuniones que ni han sido públicas, ni transparentes, ni han querido recibir ni escuchar a nadie. “Cinco reuniones son a todas luces insuficientes si queremos tomarnos en serio la recuperación de nuestra tierra, y Page ha querido con las mismas dar carpetazo al pacto por la recuperación, lo que demuestra la poca seriedad con la que tanto el Gobierno como los firmantes del acuerdo adoptado, PSOE y Ciudadanos, se han tomado el futuro de Castilla-La Mancha”.

Consultorios Locales y Hospital General Universitario

En el ámbito sanitario, Guarinos ha resaltado que es absolutamente imprescindible que las infraestructuras sanitarias estén perfectamente preparadas y acondicionadas con el material, medicamentos y personal necesario para poder hacer frente a un repunte del coronavirus en la región. Para ello, ha subrayado que es indispensable que la Atención Primaria y que todos los Consultorios de la provincia dispongan del personal adecuado y que las demandas no sean atendidas de manera telefónica, sino que el personal esté presencialmente para que las personas que vayan este verano a los diferentes municipios estén bien atendidas, y para ello hay que recuperar la frecuencia de asistencia que venía siendo habitual en los municipios de la provincia de Guadalajara. Algunos de ellos, ha recordado Guarinos “han pasado de una semanal a una quincenal o de dos semanales a una sola. Eso es inadmisible siempre y más ahora con la pandemia que estamos padeciendo. La Atención Primaria tiene que ser la puerta que frene el caos vivido en la Atención Hospitalaria y que no queremos que se vuelva a repetir”.

Igualmente, ha reclamado que el Gobierno regional se ponga manos a la obra con la finalización de la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara y ha recordado la cantidad de ocasiones que, durante los cuatro años del Gobierno del Partido Popular, con una crisis económica enorme, miles de facturas sin pagar y un déficit y deuda insostenibles que dejó el PSOE, exigían la finalización inmediata de las obras de ampliación. “En aquella época se exigía al PP la apertura inmediata de la ampliación del Hospital de Guadalajara, y ahora, después de cinco años de Gobierno, sin facturas en los cajones, sin déficit y con más de 1.000 millones anuales en los presupuestos, Page ha sido incapaz de finalizar las obras de ampliación del Hospital de Guadalajara y ponerlo en funcionamiento en la peor crisis sanitaria que ha vivido nuestra provincia”, ha señalado Guarinos.