Guarinos reprocha a Page el pacto PSOE-Bildu

Guarinos ha reprochado al presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y a su diputada nacional, Magdalena Valerio, así como al secretario general de Guadalajara, Pablo Bellido, “su indignidad por permitir el pacto PSOE-Bildu y permitir blanquear a los herederos de ETA”, quienes jamás han condenado los crímenes de la banda terrorista.

La presidenta provincial afirma que “Page y Valerio, así como Bellido, han demostrado que no les importa caer en la indignidad y actuar de forma irresponsable e indeseable si con ello garantizan su supervivencia política”. Igualmente ha señalado que negociar con los herederos de ETA la prórroga del estado de alarma a cambio de derogar la reforma laboral del PP va a suponer “la destrucción de millones de puestos de trabajo en España, y de miles en Castilla-La Mancha y en Guadalajara, arruinando a muchas empresas y familias”. En el mes de abril el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Castilla-La Mancha se situó en 199.019 personas, tras subir en 11.007 desempleados, con un incremento porcentual del 5,85%. En el caso de Guadalajara, con un total de 19.921 inscritos, 8.484 son hombres y 11.437 mujeres, la subida ha sido de 1.586 parados más, lo que supone un aumento del 8,65%.

Para la presidenta provincial la decisión de los socialistas de pactar con Bildu formará parte de uno de los episodios más negros de la historia de España, y pide a los socialistas de Castilla-La Mancha y de Guadalajara que pongan fin a la historia de infamia que están escribiendo con sus pactos y su demostrada incompetencia en la gestión de la crisis del coronavirus.

También les ha pedido que abandonen la mentira como forma de hacer política, ya que dijeron que “nunca, bajo ningún concepto”, iban a pactar con Bildu, y a Page, especialmente le ha pedido que no esconda la mano después de tirar la piedra, que no se ponga en la posición de “hombre y socialista moderado” ya que él es el responsable de que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno y de que ayer se firmara un pacto entre el PSOE y Bildu. “Es tan responsable o más que Pedro Sánchez, porque sus diputados, los del PSOE de Castilla-La Mancha y la diputada por Guadalajara, todos, ayer votaron a favor de ese pacto. Es decir, pudiendo haberlo evitado, no lo evitó”.

Ana Guarinos ha señalado finalmente que España necesita estabilidad y consenso con propuestas sensatas para afrontar una de las mayores crisis de nuestra historia, “Sánchez con la complicidad de presidentes como Page sólo generan incertidumbre en esa casa de los líos que es su gobierno”. Y por ello ha aseverado que “ellos son los únicos culpables de pactar con los herederos de ETA, de gobernar con un partido radical y extremista como Podemos, de haber llegado tarde a la pandemia, de una pésima gestión del Covid-19, de las inasumibles cifras del paro, de dar alas a los separatistas sentándose en mesas bilaterales, de gobernar en Navarra gracias a Bildu o de la falta de crédito internacional”.

La líder provincial ha lamentado estas maniobras del Gobierno para mantener el Estado de Alarma cuando “todos sabemos que hay una alternativa” como ya ha expuesto el presidente del PP, Pablo Casado, de “hasta 6 leyes que pueden concentrar el mandato sanitario sin necesidad del Estado de Alarma”.

Igualmente ha recordado que el PP-CLM y su presidente, Paco Núñez, siguen exigiendo a Emiliano García-Page “lo mismo que hace 15 días”, llevamos dos semanas esperando que su vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, nos convoque a una reunión de coordinación para conocer la “fotografía fija” de la región y trabajar con seriedad y acierto en el pacto por la recuperación sanitaria, económica y social de Castilla-La Mancha. Sin embargo, Page, ha dicho Guarinos, “ lleva semanas negándole al PP la información precisa para actuar con acierto y que el pacto sea real y efectivo y no una simple foto o un mero anuncio, lleva semanas negándonos conocer la evolución del PIB en la región, cómo está afectando la crisis a la evolución de los presupuestos regionales, que fondos va a recibir Castilla-La Mancha de Europa o del Gobierno central, la evolución de los ERTES, si hay previsión de que algunos ERTES se conviertan en ERES, la evolución epidemiológica de la enfermedad o como han quedado los servicios sanitarios tras los peores momentos de la pandemia, entre otras muchas cosas”. Es evidente que “Page no quiere un pacto serio y sincero, lo que quiere en blanquear su imagen en la región, una imagen que está profundamente denostada por su ineficacia en la gestión de esta crisis y por las numerosas y desafortunadas declaraciones de un presidente que ha insultado y ofendido a todo el mundo. Ya dijimos que el PPCLM iba a estar en la recuperación de la región, no en la recuperación de la imagen del peor presidente que ha tenido esta región”.

Finalmente, ha recordado que el PP-CLM ha reclamado a Page una nueva ley de presupuestos para Castilla-La Mancha, para poder encajar las propuestas que se puedan pactar con “rigor, seriedad y con fecha de implementación”, y ha lamentado que la palabra del presidente de la Junta “no valga nada, al igual que la de Sánchez”, ha concluido.