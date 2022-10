Guarinos y Carnicero hacen recuento de "promesas incumplidas" en los presupuestos regionales

Guarinos ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa donde ha añadido que esta ciudad necesita “menos anuncios, menos promesas y menos palabras vacías de contenido. Guadalajara necesita cumplimientos y la ejecución de proyectos para su desarrollo”. Además, ha asegurado que algo que caracteriza al Gobierno de la Junta de Comunidades a lo largo de los últimos años es “que ha prometido mucho, se ha anunciado más, pero se ha cumplido prácticamente poco o nada de lo que la ciudad de Guadalajara necesita”. Y los pocos proyectos que se están ejecutando actualmente fueron aprobados por el anterior equipo de Gobierno del Partido Popular o son continuidad de aquellos que diseñó y presupuestó el PP.

La coordinadora general ha recordado que la Estación de Autobuses de Guadalajara o el Campus Universitario “son incumplimientos reiterados de Page”. El propio Campus ya se anunció en 2009 con Barreda, y sigue siendo un compromiso sin ejecutar y ha señalado que precisamente el PSOE “nunca quiso este proyecto en el centro de Guadalajara y finalmente salió adelante gracias a los años de Gobierno del PP”. Sobre la Estación de Autobuses ha recordado que tiene 35 años, y que ya el año pasado aparecía en los presupuestos, “pero a día de hoy, a dos meses de terminar el 2022 las obras de remodelación no han comenzado”. Este año también figura este proyecto en los nuevos presupuestos pero el Gobierno socialista de Page, junto con Alberto Rojo, “están demostrando que los presupuestos son papel mojado y en la provincia de Guadalajara no se cumplen”.

La parlamentaria regional por Guadalajara se ha referido a otros dos proyectos que considera fundamentales para la ciudad. El primero de ellos es la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara del que ha dicho “necesita menos inauguraciones y más realidad”, recordando que se inauguró el día 14 de septiembre y que, a día de hoy, tan sólo el área de urgencias está en funcionamiento.

También ha recordado las recientes declaraciones del responsable del Colegio de Médicos de Guadalajara en las que aseguraba que no se necesita solo una obra, “se necesita que el hospital esté dotado de más personal y más medios tecnológicos porque si no, la obra no habrá servido para poco”.

Para Guarinos, el Hospital de Guadalajara es uno de los grandes incumplimientos de Page y ha recordado que en el año 2011 fue la empresa constructora quien paralizó las obras, por la deuda que el entonces gobierno socialista tenía con ella, por las certificaciones de obra que le adeudaban”.

Igualmente ha apuntado que en el año 2016, nada más llegar al gobierno, Page aseguró que en tres años, en el año 2019, las obras de ampliación del hospital estarían terminadas y el hospital funcionando. “Estamos a finales de 2022 y lo único que tenemos es la inauguración, realizada el 14 de septiembre con presencia de los Reyes de España, y el 29 de septiembre se trasladaron las urgencias a la zona ampliada, el resto sigue igual”. Por lo tanto, estamos ante “un gravísimo incumplimiento teniendo en cuenta que hemos vivido la peor pandemia jamás imaginada y no hemos podido hacer uso de las instalaciones de la ampliación del hospital. Siete años y medio prometiendo la ampliación, y siete años y medio incumpliendo”.

La diputada regional también ha resaltado otro de los grandes incumplimientos de los socialistas con la ciudad, como es la del desdoblamiento de la CM-101. Una infraestructura fundamental para potenciar el desarrollo industrial y el desarrollo económico de la ciudad y de la provincia de Guadalajara. Otra de las promesas que ya Barreda hizo en su momento “y que cada año Page sigue prometiendo y sigue incumpliendo”.

Además, ha aseverado que “no necesitamos exclusivamente que se liberalice la R2, que es lo que ponen como excusa los socialistas, esto es complementario, pero no es suficiente. Lo que necesitamos es el desdoblamiento de esta vía y, a día de hoy, seguimos sin un solo céntimo para el desdoblamiento. No hay voluntad”.

Estos ejemplos, ha dicho, demuestran que al PSOE “no le importa la ciudad de Guadalajara, que no hay una apuesta clara para la ciudad, no hay inversiones y no se apuesta por la ciudad de Guadalajara”.

Carnicero recuerda El Fuerte

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha puesto de manifiesto que “Page no cumple con Guadalajara y Rojo no reclama por Guadalajara” poniendo ejemplos de grandes compromisos incumplidos en la ciudad como la estación de autobuses, el Fuerte de San Francisco o el Campus universitario. Así, Carnicero ha recordado que respecto a la estación de autobuses, que el POSE lo llevaba en su programa electoral, “presupuestariamente hablando supera entre el último ejercicio y este año más de un millón de euros; y la realidad es una instalación de titularidad autonómica que sigue en constante deterioro con goteras, sin cumplir en algunos tramos la ley de accesibilidad, con problemas en las canalizaciones tanto de alumbrado como saneamiento, etcétera… en definitiva, no es una estación de autobuses del siglo XXI”. “Pero aquí se presupuesta, no se ejecuta, y el señor Rojo no dice absolutamente nada; porque incluso se olvidó de ello en el último Debate del Estado de la Ciudad” celebrado este mes de octubre. Además, Page y Rojo prometieron que “a finales de 2021 conoceríamos el proyecto del Fuerte de San Francisco”, ha dicho el portavoz municipal, “una infraestructura de la que la Junta obtuvo unos rendimientos económicos superiores a los 24 millones de euros; y son cero euros los que ha invertido y cero las reivindicaciones del señor Rojo para ni más ni menos cumplir no solo el convenio urbanístico sino las sentencias del Tribunal Supremo”. Y lo mismo en cuanto al Campus universitario, “donde están siguiendo lo que dejó firmado el anterior gobierno del Partido Popular porque no han introducido ninguna novedad”.

“Desde que gobierna Page, la ciudad de Guadalajara está siendo continuamente maltratada porque no cumple ni uno solo de los compromisos que asume no solo públicamente sino también desde el punto de vista presupuestario”, ha recalcado Jaime Carnicero añadiendo que a este problema “se une que el máximo responsable de la ciudad de Guadalajara, el señor Alberto Rojo, tiene una actitud completamente sumisa con su jefe Page y no reclama los compromisos o lo que legalmente corresponde a la ciudad”.