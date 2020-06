Habrá piscina, campamento urbano y programa cultural durante el verano en Marchamalo

Rafael Esteban, Alcalde de Marchamalo, ha presentado hoy en rueda de prensa las novedades que traerá consigo para la localidad el final del Estado de Alarma, “gracias al esfuerzo y el trabajo de todos los concejales del Ayuntamiento de Marchamalo, tanto los del equipo de Gobierno, como los de la oposición, que nos han ayudado con su apoyo a sacar adelante todas las medidas que hemos acordado para la reactivación de nuestro municipio”. Acompañado por cuatro de los concejales seis concejales que junto a él conforman el Gobierno local en Marchamalo, ha explicado ante las cámaras en qué consistirán los programas públicos que se pondrán en marcha a partir del mes de julio y que se extenderán hasta el final de agosto, lo que a su juicio es “lo mínimo que merecen los vecinos y vecinas de nuestro pueblo”.

“El impacto de la pandemia ha sido muy duro para este pueblo. Al principio de todo esto fuimos señalados simplemente porque uno de nuestros vecinos se convirtió en la primera persona a la que se le detectó la enfermedad en la región, incluso hubo quien estigmatizó a las personas de Marchamalo, o a los negocios de aquí, pidiendo que no fueran a su puesto de trabajo o que no les entregaran más mercancía”, ha recordado Esteban para enfatizar “el esfuerzo tremendo que ha hecho aquí todo el mundo para salir adelante y ayudar en todo lo que han podido, confeccionando mascarillas, desinfectando calles o dando comida”, por lo que considera que “ahora se merecen que nos esforcemos para poder ofrecer servicios que en otros sitios están decidiendo no abrir por la dificultad que ello supone en esta situación de riesgo”.

En su repaso por las medidas adoptadas por el Ayuntamiento con el objetivo de fomentar la recuperación económica en el municipio, Esteban ha detallado las acciones emprendidas dentro del plan Re-Activa Marchamalo, en el que, con un total de 700.000 euros de fondos íntegramente municipales, se han estructurado distintas acciones de ayuda a los colectivos sociales que peor lo están pasando ante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. En concreto, se han destinado 100.000 euros a Ayudas de Emergencia, que ya se están concediendo a las familias que necesitaban una ayuda más urgente para poder subsistir con dignidad, previo informe y tutela de los Servicios Sociales Municipales; otros 100.000 euros para un Plan de Empleo Extraordinario, con el objetivo de reinsertar en el mercado laboral a quienes se han quedado sin ingresos y en virtud del cual ya se ha contratado a 10 personas con un contrato temporal de 3 meses; también un tercer paquete 100.000 euros para contrataciones temporales a media jornada que saldrán de la Bolsa de Empleo Joven que ya se ha convocatoria, con la que se pretende dar la oportunidad de trabajar durante estos dos meses de verano a medio centenar de jóvenes, un colectivo con muchas dificultades de acceso al mercado de trabajo y con necesidades de financiación para continuar sus estudios; y finalmente otros 400.000 euros en subvenciones a autónomos y micropymes que se hayan visto afectadas por el cierre decretado durante el Estado de Alarma o hayan registrado una merma de más de la mitad de su facturación habitual.

Respecto a esta última convocatoria, desde mañana mismo se podrán presentar las solicitudes de ayuda en el Ayuntamiento, estando el plazo abierto durante 15 días, hasta el 3 de julio.

Este apoyo a los autónomos y micropymes del municipio se ha visto reforzado también con las exención del pago de la tasa por ocupación de la vía publica con terrazas a todos los establecimientos hosteleros del municipio, además de una campaña publicitaria de fomento del comercio local que se pondrá en marcha en los próximos días, luciendo en las calles del municipio y las redes sociales.

APERTURA DE SERVICIOS EN LA “NUEVA NORMALIDAD”

Con el final del Estado de Alarma y la llegada de la “nueva normalidad”, en la que no habrá restricciones al movimiento pero sí nuevas normas de distanciamiento interpersonal y de higiene como prevención frente a la COVID-19, se ampliará la reapertura de servicios públicos esenciales que el Ayuntamiento de Marchamalo ya inició en la Fase 1 del Plan de Desescalada. Por hacerlo posible, Esteban ha querido destacar “el trabajo de las concejalías, trabajadores y la administración, que se está esforzando al máximo para encontrar las soluciones necesarias y poder reactivar la actividad en el municipio, siempre sin olvidar las nuevas normas y la prudencia que debe guiarnos en todo lo que hagamos social e individualmente”. La prestación de los servicios no será en los mismos formatos de otros años, dada la nueva normativa de seguridad e higiene, pero se prestarán con un amplio despliegue de medios materiales y humanos “porque entendemos que son, en cierta medida, esenciales para armonizar la vida de los vecinos y vecinas de Marchamalo”.

Así pues, hoy se han explicado los detalles de cómo será la apertura de la Piscina Municipal, una vez que esta misma mañana se han aprobado las nuevas tarifas y horarios por acuerdo unánime del pleno. Este servicio abrirá al público del 1 de julio al 30 de agosto, con el aforo reducido a un tercio de su capacidad (310 personas), delimitación de zonas para extender las toallas, zonas de paso, acceso y salida diferenciadas, y dos turnos de baño, uno de mañana (de 11 a 15 horas) y otro de tarde (de 16 a 21 horas), debido a la pausa necesaria para la desinfección total del recinto a mediodía. La venta de entradas no será por persona, sino por parcela, con la posibilidad reservada a las personas empadronadas de hacer una compra anticipada, hasta una semana antes del día elegido. Los precios varían según el tamaño de cada parcela, el turno que se escoja y si se compran de forma anticipada o en el mismo día.

El Alcalde también ha anunciado que habrá un servicio de Campamento Urbano, en las instalaciones del Espacio Joven, pero en un formato diferente al de todos los años. Comenzará el 6 de julio y se podrá solicitar la inscripción por semanas hasta el día 4 de septiembre, con el objetivo principal de facilitar la conciliación familiar y laboral en unos momentos difíciles a familias en las que todos sus progenitores trabajan. Habrá 62 plazas disponibles y el precio será más elevado que otros años, 45 euros por semana y niño, habiendo un descuento de 2 euros para hermanos, personas con discapacidad y familias monoparentales o numerosas. Esto se debe esencialmente a que los grupos serán más pequeños (de 9 niños y el monitor responsable), así como a la necesidad de tener medidas extraordinarias de seguridad y limpieza. Horario será de 8 a 15 horas, incluido el servicio de acogida, estando reservado a personas empadronadas, que podrán solicitar plaza durante la próxima semana.

Por último, Esteban ha anunciado también un nuevo programa cultural al aire libre, con programación todos los días, de martes a domingo, durante los meses de julio y agosto. Hay programados más de medio centenar de eventos, todos ellos en la Plaza Mayor, “para animar las tardes y noches de un verano que muchas personas pasarán en Marchamalo por voluntad propia o por no poderse marchar de vacaciones”. Los martes y jueves habrá cine de verano, los miércoles cuentacuentos para todos los públicos, y las noches del viernes, sábado y domingo, monólogos, música y espectáculos también para todos los públicos.

Entre los invitados hay monologuistas de la talla de Santi Rodríguez, que recientemente llenó nuestro Ateneo Arriaca, también Nacho García, Víctor Parrado, Valeria Ros y Álex O’Dogherty. Habrá tributos a Sabina, Queen, Mecano y El Barrio. Coplas, una revista, guiñoles, magos y espectáculos infantiles. Todos los eventos se celebrarán con el público sentado, garantizando la distancia de seguridad y requiriendo el uso de mascarilla. Serán gratuitos y tendrán preferencia de acceso las personas empadronadas, que se identificarán con unas pulseras que comenzarán a repartirse este próximo lunes en el kiosko de la Plaza Mayor.

“Todo esto lo hacemos con el objetivo de conjugar la satisfacción de las necesidades que nos manifiesta la gente en la calle y la prudencia, la cual no podemos perder ante la situación que estamos viviendo”, ha concluido Esteban.