Hasta 63 incidencias por el temporal consigna el 112 para la provincia de Guadalajara

AZUQUECA DE HENARES:



Dia-Hora: 19/01/2020 6:05:00

Tipo Siniestro: Incendio Urbano - edificación / infraestructura

Municipio: VALDEAVERUELO

Jefe Guardia: Jose Alfonso Berzosa Roque (Si Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Alfaro Gil

Especificación de medidas adoptadas: Se recibe aviso del 112 como

consecuencia de un incendio en vivienda que afecta a la campana extractora

de la cocina y a la cocina, informan que el alertante se encuentra dentro

de la vivienda. J0 indica al 112 que ordenen al propietario que abandone la

vivienda y cierre las puertas.



Cuando llega la dotación comprueba que el incendio está apagado (por

agentes de la guardia civil) y el propietario ha salido de la vivienda,

aunque ha inhalado mucho humo.



Se procede a comprobar el interior de la vivienda y a ventilar para sacar

todo el humo hasta obtener valores de CO de 0 ppm. El propietario es

atendido por medios sanitarios (UVI) porque afirma que ha inhalado mucho

humo.



Sin más novedad se informa al propietario y a agentes de la guardia civil

de como queda la vivienda la dotación se retira a base.

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 1 horas 35 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 13:00:00

Tipo Siniestro: Edificios Derrumbes y apeos

Municipio: AZUQUECA DE HENARES

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (No Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Retirada de tejas en cornisa.

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 1 horas 30 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 13:45:00

Tipo Siniestro: Edificios Saneamiento cornisa /fachada

Municipio: AZUQUECA DE HENARES

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (No Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Retirada de antena de tejado que

amenzaba caída.

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 2 horas 21 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 15:00:00

Tipo Siniestro: Reten Asistencia Elementos caídos

Municipio: TORREJON DEL REY - TORREJÓN DEL REY

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (No Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Retirada de árbol caído en calzada.

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 0 horas 0 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 14:45:00

Tipo Siniestro: Reten Asistencia Elementos caídos

Municipio: ALOVERA

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (No Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Retirada de árbol caído.

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 1 horas 27 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 18:30:00

Tipo Siniestro: Edificios Otros

Municipio: PIOZ

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (No Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Recibimos aviso de un árbol caido

sobre una vivienda en Pioz. Nos acercamos al lugar indicado y al llegar

observamos que se trata de un pino de grandes dimensiones que ha caido en

la parte trasera de la vivienda sin obstaculizar ni la entrada de personas

ni de vehiculos. Así mismo también se observa que el árbol en su caida no

ha ocasionado grandes daños, ni tampoco se observan grietas que puedan

indicar peligro de derrumbe, por lo que no vemos la urgencia de que se

quite inmediatamente por que pueda causar dichos problemas.

Se aconseja a la propietaria que se ponga en contacto con su seguro para la

retirada del mismo, tras informar al 112 regresamos al parque sin novedad





Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 1 horas 37 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 16:15:00

Tipo Siniestro: Reten Asistencia Elementos caídos

Municipio: ALOVERA

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (No Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Retirada de tejas de alero en iglesia

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 0 horas 60 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 18:00:00

Tipo Siniestro: Reten Asistencia Elementos caídos

Municipio: ALOVERA

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (Si Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Retirada de tejas en cornisa.

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 0 horas 60 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 14:30:00

Tipo Siniestro: Edificios Derrumbes y apeos

Municipio: AZUQUECA DE HENARES

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (No Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Recibimos aviso del 112 de la posible

caida de una valla a la via publica. Nos acercamos al lugar indicado y

observamos como los dos anclajes superiores de una valla de seguridad se

han desprendido y amenaza con caerse a la via pública. Debido a la gran

cantidad de llamadas que tenemos obtamos por la más rápida y es la de

anclar dicha valla con unas cintas y unas carracas para evitar su caida

hasta que el seguro se haga cargo de la reparación de la misma, tras lo

cual regresamos al parque sin novedad

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 1 horas 0 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 18:30:00

Tipo Siniestro: Reten Asistencia Elementos caídos

Municipio: AZUQUECA DE HENARES

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (Si Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Se realiza corte de árbol que

amenazaba caída.

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 1 horas 30 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 15:30:00

Tipo Siniestro: Reten Asistencia Elementos caídos

Municipio: CHILOECHES

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (No Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Retirada de árbol en calzada por parte

de obras públicas.

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 2 horas 30 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 19:15:00

Tipo Siniestro: Reten Asistencia Elementos caídos

Municipio: AZUQUECA DE HENARES

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (Si Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Retirada de árbol por parte de

personal Ayto.

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 0 horas 60 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 19:30:00

Tipo Siniestro: Reten Asistencia Elementos caídos

Municipio: AZUQUECA DE HENARES

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (Si Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Recibimos aviso de amenaza de caída de

un árbol en la calzada anteriormente citada. Tras valoración por parte de

J0 se decide no cortarlo hasta que no se valore por técnico del Ayto.

Aparentemente seencuentra sano y no tiene riesgo de caída inminente.

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 0 horas 60 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 13:00:00

Tipo Siniestro: Edificios Otros

Municipio: AZUQUECA DE HENARES

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (No Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Recibimos aviso del 112 del

desprendimiento de una puerta en el tejado de un edificio y amenaza con

caer a la via pública. Nos desplazamos hasta el lugar indicado y al llegar

observamos como efectivamente hay una puerta desprendida de un armario de

contadores. Retiramos dicha puerta y anclamos las otras dos y comentamos a

la presidente de la comunidad de propietarios de la urgencia de arreglar

dicho armario, tras lo cual regresamos al parque sin novedad

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 0 horas 35 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 16:00:00

Tipo Siniestro: Reten Asistencia Elementos caídos

Municipio: ALOVERA

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (Si Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Recibimos aviso del 112 por la caída

de una valla en un puene de encima de la vía ferrea MADRID-BARCELONA. Nos

acercamos al lugar del siniestro y observamos que existe deterioro de los

postes que sujetan las vallas y todo un lateral ha roto invadiendo un

carril de la carretera. Además existe peligro de caída sobre la vía del

tren.

Se avisa a ADIF para que se tomen las medidas oportunas. Mientras llegan

sus técnicos, se aseguran las vallas con eslingas, carracas y mosquetones.

También se procede al corte de la valla a la altura de la vionda para

permitir el paso de coches.

Sin más novedad, regresamos la parque.

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 2 horas 0 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 20:00:00

Tipo Siniestro: Reten Asistencia Elementos caídos

Municipio: CABANILLAS DEL CAMPO

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (Si Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Saneamiento de cornisa

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 1 horas 30 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 20:45:00

Tipo Siniestro: Reten Asistencia Elementos caídos

Municipio: CABANILLAS DEL CAMPO

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (Si Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Retirada de árbol caído

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 0 horas 50 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 21:00:00

Tipo Siniestro: Reten Asistencia Elementos caídos

Municipio: HUMANES

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (No Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Retirada de luces de Navidad caíadas a

5 metros.

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 0 horas 60 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 15:00:00

Tipo Siniestro: Edificios Saneamiento cornisa /fachada

Municipio: AZUQUECA DE HENARES

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (No Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Antonio Jose Rey Velez

Especificación de medidas adoptadas: Recibimos aviso del 112 de la caida de

unas tejas a la via pública. Nos acercamos al lugar indicado y tras

intentar acercar la autoescala sin poder conseguirlo, al final se consigue

acceder a las tejas a través de una terraza y desde alli se retiran ante el

peligro de caida, tras lo cual continuamos con las siguientes

intervenciones

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 0 horas 35 minutos





MOLINA DE ARAGÓN:





SIGÜENZA:



Dia-Hora: 19/01/2020 17:00:00

Tipo Siniestro: Edificios Derrumbes y apeos

Municipio: SIGUENZA - SIGÜENZA

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (No Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Ivan Suela Fernandez

Especificación de medidas adoptadas: Recibimos aviso de muro caído a la vía

pública. Al llegar al lugar vemso que ha caído pacialmente el muro que

tiene en su interior un depósito de gas. El resto parece que está firme y

se balzia mediante cinta y vallas que impidan daños a viandantes y

vehículos.

A 20 metros del depóstio observamso que el centro de transformación tiene

la puerta abierta pro lo que la "cerramos" y encintamos par evitar riesgos.

Lo comunicamos al 112 para que avise a la compañía eléctrica.



Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 0 horas 20 minutos



Dia-Hora: 19/01/2020 18:00:00

Tipo Siniestro: Reten Asistencia Elementos caídos

Municipio: ROBLELUENGO - CAMPILLO DE RANAS

Jefe Guardia: Fernando Polo Cascajero (No Participa)

Cabo Jefe de Dotación: Ivan Suela Fernandez

Especificación de medidas adoptadas: Recibimos la llamada del 112 por un

árbol caído en la carretera que impide el paso por ésta. No es nuestra zona

operativa pero el JG nos lo desvía por la cantidad de intervenciones que

tiene el parque 3. Cuando nos faltan 10 minutos para llegar nos encontramos

con un vehículo de la diputación que no informa de la retirada. Regresamos

al parque sin otra novedad.

Observaciones para futuras intervenciones en el municipio:

Otros datos:

Duración Intervención: 2 horas 45 minutos