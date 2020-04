Hiendelaencina no renuncia a su Pasión Viviente y convoca a sus vecinos a vivirla a través de las redes sociales

El estado de Alarma que mantiene a todo el país confinado en casa ante la pandemia del Covid 19 no ha impedido que Hiendelaencina celebre, aunque de otra manera, su Pasión Viviente, la primera que se representó en Guadalajara, una de las primeras de toda España y declarada de Interés Turístico Regional. Este será, de hecho, es el primer año que no se representará en vivo ya que desde 1972 el pueblo se ha volcado ininterrumpidamente en esta fiesta que mezcla sentimiento religioso y tradición y que se ha convertido en una de las señas de identidad del municipio. Pero, aunque no se represente en vivo, los vecinos y los amigos de este pueblo no se van a quedar sin su Pasión.