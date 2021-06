"Hay tanta gente como en fiestas", señalan los vecinos al dar comienzo la manifestación que ha partido desde la ermita de la Soledad, a las afueras de la localidad, para bajar por la calle principal hasta la plaza mayor, totalmente abarrotada, aunque con todos los manifestantes con su mascarilla, leyendo allí el manifiesto de la asociación desde el mismo balcón del Ayuntamiento, con presencia incluso del alcalde, Juan Manuel Moral, del PSOE, que mostraba su preocupación por la situación y su apoyo a los vecinos.

"Horche sin okupas, CaixaBank responsable" era la gran pancarta que encabezaba la marcha junto con otras muchas pequeñas portadas por los vecinos en las que podía leerse "Horche ya no aguanta, la justicia no avanza" y "A okupas y delincuentes la justicia defiende". Con gritos y cánticos de "Horche, unido, jamás será vencido", o "que se vayan se vayan, se vayan" la manifestación ha transcurrido sin ningún incidente.

Desde la asociación han puesto de manifiesto como la ocupación ilegal de viviendas está generando en el municipio "un verdadero problema de orden público". "Vivimos bajo un marco legal que protege al maleante, al que asalta una propiedad privada, sea de un banco o de un particular y que automáticamente se convierte en legítimo dueño de lo ajeno y eso lo respalda la ley", apunta el manifiesto al que se ha dado lectura, lamentando que el Gobierno ha dejado claro en la última semana que seguirán amparando al okupa.

Desde la asociación han indicado también que no este no es un problema aislado de Horche sino que se trata de "un problema de Estado" en el que "los okupas gozan de impunidad donde las mafias de todo tipo campan a sus anchas riéndose y presumiendo de ello al sentirse protegidos".

La asociación cree que urge la aprobación de una ley estatal contra la ocupación de viviendas, apoyos y soluciones y que se les escuche porque la situación es "insostenible", y han reclamado la implicación y el "compromiso" de las autoridades políticas y del Gobierno.

Consideran que Caixabank, con sus derivaciones inmobiliarias, "no quiere implicarse en el problema", criticando la inacción y el "pasotismo" de esta entidad, que a su juicio está agravando "el enfrentamiento social". Han pedido celeridad en las resoluciones judiciales y que la orden de desalojo contra estos okupas que está en la Audiencia Provincial se resuelva ya. "No queremos más aplazamientos. No queremos más permisividad", han concluido, advirtiendo que la asociación seguirá con sus reivindicaciones, "porque queremos que Horche vuelva a ser ese sitio donde todos podemos vivir en paz".