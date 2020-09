IU denuncia el abandono del comercio local en Azuqueca

Pérez ha continuado diciendo que “los comerciantes se encuentran ante un panorama desolador, no solo debido a la situación de crisis que atravesamos sino además, porque han comprobado que son invisibles para un Gobierno que ignora sus necesidades debido, por un lado, a que ha decidido no proceder a la firma del convenio con la asociación de comerciantes (ACEPA) y, por otro, porque no cumple los acuerdos ni consesúa políticas de promoción y dinamización comercial”.

La portavoz de la formación de izquierdas ha recordado que “su grupo presentó una moción en el mes de mayo solicitando tanto la creación de una línea de subvenciones y microcréditos públicos a PYMES y autónomos, como de una plataforma digital común (Marketplace) con la que agrupar a todos los pequeños comercios locales que así lo demandasen, desde la que pudieran presentar sus productos, venderlos, cobrar y enviar los pedidos a sus clientes, operando con la mayor proximidad”. Ha recalcado que “esas propuestas que fueron aprobadas por mayoría, quedaron además recogidas en el punto 25 y 27 del documento firmado por todas las formaciones políticas con representación municipal y acordado en la Mesa de Trabajo municipal para luchar contra la crisis de la Covid-19”.

Sin embargo, ha lamentado que “cinco meses después de su aprobación, no se les haya dado cumplimiento y que los comerciantes, debido a ello, se sientan abandonados y se quejen de que sólo se acuerdan de ellos para pagar impuestos”.

Afirma que “el sector necesita de una mayor implicación por parte de la Administración local, tal y como han hecho ya otros municipios cercanos, Guadalajara y Alovera por poner ejemplos, que han puesto en marcha una primera línea de ayudas para comerciantes, hosteleros, personas autónomas y pequeñas empresas con la que paliar, en la medida de lo posible, los estragos de la crisis”.

María José Pérez ha hecho hincapié en la importancia que “tiene el comercio de proximidad en los barrios, ha lamentado “el desprecio que está recibiendo este sector por parte del Gobierno de Blanco” y ha finalizado afirmando que “desde Izquierda Unida comparten el enfado y la indignación de los comerciantes que exigen agilizar esas ayudas económicas a las que el Gobierno se comprometió y que el Ayuntamiento les preste la atención que merecen”.