IU denuncia que las colas del hambre crecen en Azuqueca

Los ediles del grupo municipal de IU han mostrado su indignación al comprobar que, después de cuatro meses, no se les ha dado cumplimiento a la mayoría de las medidas sociales, económicas y comerciales con las que paliar los estragos de la crisis sanitaria.

“La bolsa de pobreza aumenta en el municipio hasta tal punto de que cada vez hay más personas en las colas de las parroquias para recibir alimentos, más familias con problemas habitacionales porque no pueden pagar alquileres de 600 euros y muchos de nuestros pequeños comerciantes se han visto obligados a cerrar sus negocios porque no disponen de ningún tipo de ayuda”. Así de tajante se ha mostrado la portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, al comprobar, después de la celebración de una reunión para ver en qué grado de ejecución se encontraban los compromisos firmados el 1 de junio, no se les ha dado cumplimiento a los que más necesita la población.

Pérez ha seguido explicando que medidas tan urgentes como la puesta en marcha de la bolsa de viviendas en alquiler social, los restaurantes solidarios o la línea de subvenciones directas para Pymes y autónomos, ni siquiera están en los tinteros de los señores y señoras del Gobierno.

Ha acusado al Equipo de Gobierno de no atender a las necesidades reales de la población, y menos en unos momentos en los que la crisis sanitaria ha golpeado fuertemente a mucha familias. A la vez, ha lamentado las expresiones y los calificativos tan desafortunados empleados por el portavoz, responsable también del área de Cohesión Social, David Pinillos, que lejos de hacer lo imposible por ayudar a las familias, que bastante desgracia tienen al no poder darle alimentos o un techo que procurarles a los suyos, todo apuntaba a que los culpabilizaba por encontrarse en semejante situación.

Pérez ha afirmado que la situación general del municipio es cada vez de mayor pobreza, que las familias están desesperadas porque muchas perciben una ayuda de 400 euros, con la que no pueden hacer frente a un alquiler y siguen a la espera de que pongan en marcha esa bolsa de viviendas en alquiler social, tal y como han hecho ya muchos otros Ayuntamientos y que muchos comerciante han tenido que cerrar y otros viven al filo del abismo porque el gobierno municipal sigue sin concederles las subvenciones a las que se comprometió.

María José Pérez ha calificado al Gobierno de Blanco de ser el peor ejecutivo que ha estado al frente del municipio, que es una desgracia que el conjunto de la población tenga que sufrirlo y ha afirmando con total rotundidad que esto es lo que sucede cuando un Alcalde se rodea de ineptos e incompetentes que sólo sirven para posar junto a él.

Por último, ha avanzado que desde su grupo seguirán denunciando cada incumplimiento y harán todo lo posible para que se cumplan porque la ciudadanía no puede esperar más.