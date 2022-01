Izquierda Unida vuelve a pedir explicaciones sobre la seguridad en Azuqueca de Henares

Según declaraciones de la portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, hay presentada una moción por su grupo, que fue aprobada en el Pleno del mes de noviembre y que entre otro orden de cosas solicitaba, el incremento de la plantilla del cuerpo de Policía Local y dotación de recursos materiales necesarios, la creación de una Mesa de Seguridad Local, en la que estuvieran presentes todos los grupos políticos, técnicos de seguridad, comerciantes, vecinos y organizaciones vecinales, para conocer de primera mano la situación en la que viven y donde exponer las necesidades, carencias y las mejoras imprescindibles en el municipio, y la creación urgente de un registro de viviendas y locales vacíos, así como de solares abandonados y edificaciones ruinosas para resolver problemas de convivencia, insalubridad y evitar desgracias.

Dada la importancia del tema, como es la seguridad ciudadana y la obligación de hacer un seguimiento de las mociones para ver el estado de ejecución de los acuerdos adoptados, su grupo formuló por escrito, el pasado 16 de diciembre de 2021, una serie de preguntas, para conocer que se había hecho hasta el momento, puesto que las conductas delictivas proliferaban en las calles del municipio. Un mes después, ni siquiera se han dignado en responder, ha afirmado Pérez.

Por eso, ha explicado que, ante la actitud de dejadez del Gobierno municipal con un asunto tan preocupante, han vuelto han presentar una moción para que sea debatida en el próximo Pleno, exigiendo explicaciones al Gobierno municipal y que incluye además, un nuevo compromiso como es la elaboración y posterior aprobación de un Reglamento del Cuerpo de la Policía Local, como existe ya en muchos municipios, para dotarle de un instrumento normativo que establezca y regule su estructura, funcionamiento, deberes y derechos, organización, selección, formación y cuantos parámetros confluyen en su actividad policial y de servicio y con el que entiende que se resolverían mucho de los problemas que en el departamento existen.

La portavoz de IU califica de intolerable la conducta de un Gobierno que lejos de preocuparse por la seguridad de los azudenses, respetar el trabajo de los profesionales y dotarles de los medios necesarios para que puedan prestar un servicio con garantías, no sólo no responde, sino que permiten que se cronifiquen los problemas de convivencia en el municipio y aumenten las conductas delictivas.

Además, Pérez ha calificado de absoluta irresponsabilidad la del Gobierno al autorizar la celebración de actos multitudinarios tales como la carrera popular San Silvestre, las campanadas infantiles o la Cabalgata de los Reyes Magos sin la presencia policial que requiere este tipo de actos, con un nivel actual de alerta antiterrorista 4 (riesgo alto) y dejándolos a cargo de personas voluntarias que, con todo el respeto que merecen, carecen de competencias en materia de seguridad.

La portavoz del grupo de Izquierda Unida ha manifestado que desconocen los motivos de esta decisión, de si existía algún informe técnico que la avalara o, por el contrario, la desaconsejara, pero desde luego, lo que sí que ha afirmado es que José Luis Blanco, el máximo responsable, ha puesto en peligro a la población al celebrar este tipo de eventos sin los efectivos de seguridad necesarios para garantizar la protección del conjunto de la ciudadanía.

Pérez ha proseguido afirmando que el voto es una herramienta de la vida democrática y no un cheque en blanco para que algunos hagan lo que le vengan en gana, que Azuqueca no merece unos gobernantes que no se preocupen por la seguridad de la ciudadanía, que no respete a su Cuerpo de la Policía Local y que con esa actitud lo que hacen es desprestigiar a la política y degradar los servicios públicos.

Ha finalizado diciendo que exigirán explicaciones en el Pleno y el cumplimiento íntegro de la moción.