Javier Vela encabeza la lista del Partido Popular a la Alcaldía de Trijueque

El candidato del Partido Popular señala que si el origen de una persona marca algunos aspectos importantes de su vida, “el hecho de que yo haya nacido en Trijueque me concede una situación privilegiada y ventajosa en el hecho del conocimiento”.

Es más, asegura que “le permite conocer la idiosincrasia de las gentes de Trijueque, mis vecinos y paisanos; me ha hecho vivir las tradiciones y costumbres de este pueblo desde mi nacimiento, lo que me hace fácil valorar qué cosas son las que importan mucho aquí y cuáles no son valoradas o reconocidas”. Para Vela, conocer los rasgos distintivos y las señas de identidad de los vecinos de un pueblo “es requisito esencial para intentar gobernar con sabiduría y eficacia”.

A su juicio, el hecho de nacer en Trijueque “me hace amar este pueblo por encima de ningún otro lugar del mundo”. El candidato apunta que muchas personas se ubican en un sitio u otro por meros accidentes del destino o golpes de efecto, “pero no es mi caso. Yo sé que tengo un lugar de pertenencia y sé dónde está mi sitio en esta vida: en Trijueque”.

El candidato del Partido Popular afirma que Trijueque “es una piedra preciosa oculta”. Vela describe a su municipio “como una perla que aún no ha salido de la ostra que la encierra”. Por ello, insiste en que su propósito fundamental ante el reto de asumir la presidencia del gobierno municipal es “el de sacar a la luz esa perla, liberarla de esa costra del pasado que no le permite avanzar, ni progresar, ni crecer, ni desarrollarse, ni mostrarse en todo su esplendor”.

El candidato popular critica que su municipio lleve sumido durante muchos años “en el descuido y la desatención” y cita ejemplos como: calles llenas de socavones, grietas, agujeros, auténticas trampas mortales para el viandante; hierbas y matojos por doquier; descuido del mantenimiento básico y elemental de las zonas públicas como parques, lugares comunes, edificios públicos y edificios históricos”.

Vela asegura que la idea que permanece en las mentes de todos los vecinos es que en Trijueque “hay muchas cosas por hacer, mucho trabajo pendiente y muchas ganas de llevarlo adelante para que este hermoso pueblo luzca en todo su esplendor. Y eso es lo que yo me he propuesto hacer si mis vecinos me otorgan su confianza”.

Finalmente, el candidato del Partido Popular asevera que quiere a Trijueque y “quiero que ocupe el lugar que le corresponde en el mundo y se reconozca su historia, su belleza, su naturaleza y sus tradiciones”.