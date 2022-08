Jinzhong Rao, Primer Premio del Concurso de Pintura Rápida de Trillo

Era la segunda vez que Rao acudía al Concurso de Pintura Rápida de Trillo y también ha sido la segunda ocasión en la que se ha hecho con el Primer Premio. El autor nacido en Beijing reconocía que le encanta Trillo, su luz y su río. “He puesto más mi idea y mi visión que la realidad, lo he disfrutado mucho”, reconocía el artista.

En el caso de la categoría Acuarela, el vencedor ha sido el granadino Adrián Marmolejo con una perspectiva diferente de la plaza Mayor. En su caso, era la primera vez que venía al Concurso de Trillo, aunque llevaba años pensando en acudir, dada la buena fama del certamen en el mundo de los pintores de pintura rápida y la cuantía de sus premios, como él mismo reconocía. “Quería probar suerte; me gusta buscar paisajes urbanos y me he decidido por un ángulo de la plaza Mayor”, explicaba el pintor, muy contento y satisfecho por haber conseguido uno de los dos premios de Acuarela.

Completan el listado de premiados Diego López González, Segundo Premio General; Fernando Herrero Toribio, Tercer Premio General; Raquel de Frutos Martínez, Cuarto Premio General; José María Sánchez Gutiérrez, Segundo Premio Acuarela; Francisco Segovia Aguado, Premio Provincial; Andrea Romero Caballero, Premio Local; Claudia Remesal, Premio Juvenil; y Saúl Martínez Calvo, ganador de la categoría Infantil. Además, todos los niños participantes recibieron un regalo por su paso por el certamen.

En busca de las sombras y lugares más frescos

La jornada arrancaba a las 9.00 horas, cuando los participantes accedían al Ayuntamiento de Trillo para sellar sus lienzos. Durante el resto de la mañana, los artistas, mayores y pequeños, se diseminaban por distintos puntos del pueblo, sobre todo buscando las sombras y lugares frescos para poder soportar el intenso calor, que en algunos momentos del día superó los 40 grados.

A las 17.00 horas los participantes entregaban sus trabajos, que quedaban expuestos en la plaza Mayor, a la vista del público y de los miembros del Jurado, este año compuesto por los pintores Kike Meana y Enrique Novella. Meana reconocía que se trata de un concurso de mucho nivel y que en él se dan cita muchos de los grandes artistas de pintura rápida de nuestro país. Es por ello que la deliberación fue complicada, pues además de los premiados, algunos otros cuadros se quedaron sin galardón y hubieran sido igualmente merecedores del mismo.

“Teniendo la experiencia de varios concursos como Jurado y como concursante, he visto que hay una línea más o menos homogénea desde que yo empecé a concursar aquí, hay bastante calidad; es un concurso que tiene mucho reclamo, mucha relevancia en el mundo de los concursos de rápida; de hecho, aquí he visto a siete u ocho de los grandes”, destacaba Kike Meana, minutos después de firmar el fallo. “Hemos valorado lo de siempre, los parámetros pictóricos, el lenguaje pictórico que es el que yo he aprendido y que cuesta mucho alcanzarlo, entonces, como cuesta mucho alcanzarlo, cuando ves que alguien lo ha alcanzado se valora. Cuando uno sale al natural lo que tiene que atrapar es la atmósfera, el aire, casi las cosas que no se ven, el lenguaje de color, que los colores sean armónicos, que sean familia unos de otros, y eso se valora mucho; y luego que se mantenga una estructura, que el cuadro sea creíble; y que atrapen la luz, el momento de luz, esa impronta, ese impresionismo; es lo que yo he valorado, lo que hemos valorado todos”, detallaba el artista.

Hacia las 19.00 horas, y una vez pasado lo peor en cuanto a temperaturas, comenzaba la entrega de premios. Los concejales Mayte Blanco y Paco Moreno junto a los miembros del Jurado fueron los encargados de otorgarlos, dando por finalizada una edición más del Concurso de Pintura Rápida Villa de Trillo, que el próximo año cumplirá sus primeros 20 años de vida.

Para la concejala de Cultura, el balance de esta última edición es muy positivo, tanto por el nivel de las obras presentadas como por la asistencia. “El Concurso de Pintura Rápida de Trillo es ya una cita muy importante en el calendario de estos artistas, y nos alegramos de que año tras año los pintores respondan a nuestra convocatoria y vengan a Trillo, aunque para ello tengan que recorrer cientos de kilómetros y aguantar, como ha sido el caso de esta edición, temperaturas muy altas. Les agradecemos mucho su asistencia porque sin ellos este concurso no sería nada”, termina Mayte Blanco, contenta al término de esta 19ª edición del certamen.