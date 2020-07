José Luis Romanillos, hijo adoptivo de Sigüenza

Desde el año 2010, la Casa del Doncel alberga el Centro de la Vihuela de Mano y de la Guitarra, en la que hay una magnífica colección histórica de la evolución del instrumento, así como un centro de interpretación. La Asociación de Violería y Organología Romanillos-Harris, que lleva el nombre del lutier y de su esposa, ha organizado en las últimas dos décadas ciclos de conciertos que han traído a Sigüenza a algunos de los mejores guitarristas clásicos del mundo. “Su implicación y valía profesional y humana, y su condición de referente mundial en la construcción del instrumento que nos identifica como nación, que generosamente ha compartido con Sigüenza, son sólo algunas de las razones por las que Sigüenza le ha concedido a José Luis Romanillos la merecidísima condición de hijo adoptivo”, explica María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza.

Rechazadas las alegaciones al presupuesto

En el mismo pleno, el Ayuntamiento de Sigüenza ha rechazado la reclamación presentada por la oposición municipal contra el Presupuesto General de la Corporación, con los votos a favor del equipo de gobierno, “como no podía ser de otra manera, puesto que el documento contaba con el visto bueno de Intervención y de Secretaría”, señala Merino.

Ahora, una vez se supere el periodo de alegaciones, “y a pesar del retraso, vamos a sacar adelante todas las iniciativas que teníamos previstas, especialmente aquellas cuyo fin en es no dejar a nadie atrás en la crisis”, añade la alcaldesa. La primera de ellas son las ayudas a empresas y autónomos, de 450 euros a fondo perdido, para todos aquellos que hayan tenido que cerrar sus negocios, o bien hayan visto reducida su facturación hasta en un 75%.

Sobre José Luis Romanillos

José Luis Romanillos Vega nació en Madrid en el año 1932. A los trece años entró a trabajar en una ebanistería madrileña donde aprendió el oficio de maestro guiterrero. En el año 1956, se marchó a Inglaterra para aprender en el idioma. Cinco años después construiría en Londres su primera guitarra española.

En el 1970 se estableció como guitarrero en Semley, un pueblo al sur del condado de Wiltshire, en Inglaterra, con el apoyo del guitarrista inglés Julian Bream. Las guitarras Romanillos han recibido el reconocimiento de múltiples guitarristas a nivel internacional tanto por la calidad de su sonido como por la estética de su construcción. Por la limpieza del sonido y la balanza armónica entre las cuerdas de sus guitarras, con el fin de obtener el sonido sutil “típico español”, está considerado. Citando al Daily Mail, los instrumentos de Romanillos son “el Stradivarius de la guitarra”, mientras que la revista italiana de guitarra Sei Corde afirma que Romanillos es “el más importante violero vivo”.

José Luis Romanillos ha impartido cursos sobre la construcción de la guitara española en numerosos países, así como conferencias y seminarios sobre la organología del instrumento, y también sobre la historia y el desarrollo de la vihuela de mano y de la guitarra española. En Inglaterra fue miembro del Crafts Council of Great Britain durante diez años.

Desde el año 1995 reside en Guijosa, pedanía de Sigüenza. En el año 2002 en colaboración con su esposa Marian, publicó en inglés un diccionario de violeros y guitarreros españoles titulado The Vihuela de Mano and the Spanish Guitar.