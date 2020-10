La delegada de Sanidad de Guadalajara asegura que no se han detectado contactos producidos en las aulas

No da datos, no conocemos el números de alumnos afectados por covid-19, no conocemos el número de aulas confinadas ni los centros, pero aún así, la delegada de Sanidad en Guadalajara, Margarita Gascueña, asegura en que en las tres semanas que lleva en marcha el curso escolar no se han detectado contactos producidos en las aulas, “los positivos detectados se han contagiado fuera de los centros y gracias a las medidas preventivas de seguridad llevadas a cabo en los colegios e institutos se ha frenado la propagación del virus en sus aulas”.