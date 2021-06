La Diputación de Guadalajara convoca 6 becas para prácticas bibliotecarias y archivísticas

Con esta convocatoria se quiere reforzar la formación recibida por los estudiantes en los distintos ciclos universitarios en materias relacionadas con el Patrimonio Bibliográfico y Documental así como continuar con el plan diseñado para la normalización de los instrumentos de descripción (catálogos e inventarios) de la Sección de Archivos y Biblioteca de la Diputación de Guadalajara mediante la aplicación de métodos informáticos, que tras convocatorias han ofrecido resultados francamente satisfactorios hasta conseguir dar un impulso a la actualización de los ficheros informáticos de la Institución Provincial.

Podrán participar en esta convocatoria las personas físicas de nacionalidad española, sean nacionales de un país de la UE o de terceros con residencia legal en España, que estén en posesión del título universitario en Biblioteconomía y Documentación, en Información y Documentación, en Historia o en Humanidades obtenido con posterioridad al 1 de enero de 2015, que no hayan sido adjudicatario de otra beca similar.

La dotación de cada una de las becas será de 2.600 euros, cantidad quedará minorada con el IRPF correspondiente y, aun no teniendo vinculación laboral, con la cotización pertinente a la Seguridad Social. Los beneficiarios de la beca contarán con la cobertura otorgada por la Seguridad Social, según normativa vigente, y dentro de los requisitos y condiciones propios de este tipo de becas. La concesión de estas becas no supone relación laboral de ningún tipo ni de prestación de servicios entre los becarios y la Diputación de Guadalajara, constituyendo la formación del becario su finalidad primordial y única, y el tiempo de formación (beca) no tendrá la consideración de servicios previos ni efectivos en las Administraciones Públicas. Los becarios desarrollarán las prácticas durante 3 meses, entre septiembre y diciembre de 2021, según la programación realizada por los responsables de la Sección de Archivos, Biblioteca y Fototeca.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del hoy, 10 de junio de 2021, día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOP. Las solicitudes se presentarán preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de Guadalajara https://dguadalajara.sedelectronica.es/info si bien podrán presentarse en el Registro General de la Diputación o en los registros que establece la legislación vigente.

Se establece un órgano colegiado denominado Comisión de Valoración formado por la diputada-delegada en Cultura y tres técnicos del Servicio que elaborará la correspondiente lista priorizada de candidatos para elevarla al órgano correspondiente, conforme a unos criterios establecidos en la propia convocatoria como titulación complementaria (másters, doctorados, jornadas, etc

Las bases completas se publican en la dirección y luego enlazando con "Subvenciones del Servicio"

https://www.dguadalajara.es/web/guest/cultura