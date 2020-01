Según Ángela Ambite, diputada-delegada de Asesoramiento Municipal, esta Convocatoria, destinada a aquellas con presupuestos inferiores a 300.000 euros, se realiza porque "era necesaria una actualización normativa del programa, que no se hacía desde el año 2012"

La Diputación de Guadalajara ofrece asistencia presupuestaria a Entidades Locales

Según Ángela Ambite, diputada-delegada de Asesoramiento Municipal, esta Convocatoria se realiza porque "era necesaria una actualización normativa del programa, que no se hacía desde el año 2012” y detalla que "está dirigida directamente a los pequeños pueblos que no cuentan con los recursos necesarios”. Los trabajos a realizar a través del Servicio de Asesoramiento Municipal (SAM) de la Diputación de Guadalajara se circunscriben al ejercicio 2019, si bien excepcionalmente se acometerán de anteriores y se concretarán en la confección del presupuesto municipal y la contabilización completa de las operaciones de gastos e ingresos correspondientes y la rendición de la Liquidación a Hacienda y la Cuenta General al Tribunal de Cuentas por vía telemática. La fiscalización legal del gasto corresponderá, en todo caso, al Secretario-Interventor de la respectiva Entidad Local.

Podrán acogerse a esta convocatoria Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) de la provincia con presupuesto no superior a 300.000 euros que serán seleccionados, si fuese necesario, en función de su mayor necesidad de apoyo y según el criterio de menor presupuesto. No obstante, la Diputación podrá incluir a otras entidades locales que no superen sustancialmente esta cuantía en los casos que se justifiquen, por razones tales como vacante prolongada de la Secretaría-Intervención, los retrasos en la realización de la contabilidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales contados a partir del siguiente 10 de enero de 2020, fecha de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y deberá hacerse por la sede electrónica de la Diputación Provincial de Guadalajara en el apartado “Solicitud de asistencia y asesoramiento jurídico-administrativo para entidades locales”.