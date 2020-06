La Junta colabora con el proyecto ‘Como en casa’ para comida a domicilio en el entorno rural en Guadalajara

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha destacado “la importancia de este proyecto en el entorno rural de la provincia de Guadalajara”. En un primer planteamiento alcanzará a 450 personas mayores, todas ellas de municipios inferiores a 2.000 habitantes. Este proyecto tiene un presupuesto de 708.000 euros y llegará más de 90 usuarios de cada una de las cinco comarcas de la provincia, la Campiña, Alcarria Baja, Alcarria Alta, Señorío de Molina y Sierra Norte.



El proyecto ‘Como en casa’ contará con el apoyo técnico de la red de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Este sistema de comida a domicilio tendrá un carácter preventivo y funcionará de manera similar a la Ayuda a Domicilio para lo que será necesaria la prescripción de los trabajadores sociales de la provincia.



De esta manera ‘Como en casa’ contribuirá a la fijación de población en el entorno rural pero también nace con la intención de ser un apoyo a los mayores en su propio domicilio contra la soledad no deseada. Ya que al ser visitados para recibir la comida mantienen hábitos sociales con el personal encargado de su distribución.



Estudio previo



Este servicio será puesto en marcha por la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM), que en 2019 realizó un estudio previo en 61 municipios de Guadalajara con un muestreo de 400 personas y que fue financiado por la Consejería de Bienestar Social para conocer la realidad de los mayores en la provincia, especialmente en el entorno rural.



El estudio pone el foco en el elevado número de personas de más de 65 y de 85 años que tienen dificultades para manejarse con soltura en su cocina, lo que afecta negativamente a la calidad de su envejecimiento. El número de personas mayores de 65 años en la provincia de Guadalajara es del 46 por ciento de hombres y un 54 por ciento de mujeres. Cuando la edad de referencia son los 80 años el número de mujeres representa el 60 por ciento del total de la población mientras el de hombres es del 40 por ciento. En la población rural la diferencia se eleva hasta el 66 por ciento de mujeres y 34 por ciento de hombres.



Uno de cada tres mayores no tiene un supermercado en su municipio y el 40 por ciento de las personas mayores de 65 años no puede cocinar solo o lo hace con dificultad según el ‘Estudio de Diagnóstico de la población mayor en la provincia de Guadalajara’ elaborado por ACCEM para la Junta de Comunidades en 2019.