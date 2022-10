La tasa de riesgo de pobreza en Castilla-La Mancha de las más altas

La portavoz provincial se ha referido al informe sobre el Estado de la Pobreza, que ha presentado esta misma semana EAPN, donde advierten que la tasa de pobreza en España está hoy en un 21,7%, mientras que en Castilla-La Mancha esta cifra se eleva hasta el 27,8%, siendo el quinto peor dato de todas las comunidades autónomas.

Estos datos, ha asegurado Patricio, reflejan que las políticas socialistas de Emiliano García Page “nos hacen cada día más pobres y degradan la calidad de vida de los castellano manchegos”. Está claro, “que con las políticas socialistas, la situación siempre empeora” y por ello, ha advertido “que lo mejor para los españoles y castellano manchegos es cambiar las políticas y los políticos para revertir esta situación”.

Este estudio apunta que la tasa AROPE en Castilla-La Mancha está entre las más altas, un 32,5% siendo la media española del 27,8%. Este porcentaje ha experimentado un incremento de 1,8 puntos y suma un total de 36.000 personas al acumulado regional en riesgo de pobreza y exclusión social. “Desgraciadamente de nuevo nos sitúa entre las cinco peores regiones del país”, ha lamentado

En cuanto a los ingresos medios por persona en Castilla-La Mancha llegan a los 10.257 euros, 2.000 euros menos que la media nacional, por lo que la región se sitúa en este caso entre las cuatro peores del país.

El informe también asegura que tras la pandemia en Castilla-La Mancha ha aumentado la tasa de población en riesgo de pobreza, así como el número de hogares con carencias materiales y con dificultades para afrontar los gastos imprevistos.

Igualmente, Patricio ha explicado que Cáritas demanda políticas sociales más integrales y ha advertido de que “los próximos años serán muy complicados para muchas familias castellano manchegas, y es que la pobreza en Castilla-La Mancha aumenta con casi 10.000 personas en situación crítica”.

El estudio revela que en nuestra región aumentan el número de hogares que no pueden permitirse unas vacaciones, que no se pueden permitir comprar una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, las familias no pueden hacer frente a gastos imprevistos y muchos niños han tenido que renunciar a sus actividades extraescolares.

A su juicio, “el PSOE de Emiliano García Page solo trae miseria a nuestra región”, y así lo demuestra el índice de Miseria Autonómico, elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos, que combina la tasa de paro y la inflación. “Castilla-La Mancha se encuentra entre las seis regiones con peor índice de miseria del país, cabe destacar que cinco de las regiones españolas que tienen peores índices son gobernadas por los socialistas”, ha aseverado.

Castilla-La Mancha también se encuentra a la cola del gasto medio por persona en todo el país, con 9.587 euros, frente a los 13.541 euros de la vecina comunidad de Madrid. Y es obvio porque “a menor renta menor gasto” y es que en Castilla-La Mancha, con Page, “se cobran unos salarios muy bajos”, ha dicho.

La portavoz provincial ha lamentado que las familias hayan tenido que recortar forzosamente sus gastos perdiendo calidad de vida “para afrontar la crisis a las que nos están llevando las políticas socialistas de Page y Sánchez”.

Patricio ha explicado que con Page “somos la cuarta Comunidad Autónoma más pobre y con menor nivel de vida de toda España y nuestra calidad de vida, en términos económicos, es un 18 % peor que en el resto de España”. En definitiva, “votar al Partido Socialista es votar pobreza y miseria, los datos son incuestionables y son el resultado de la nefasta gestión y las políticas socialistas de Page”.