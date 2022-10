Las lluvias caídas en la primavera “sujetan” Beleña al final del año hidrológico

Según los datos extraídos por los técnicos de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), el año hidrológico, que se extiende desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022, ha sido inestable, pero no del todo negativo, en la sub cuenca del río Henares, por donde transcurre el río Sorbe. Los 6 primeros meses, que se corresponden con el otoño y el invierno, fueron más secos que los años anteriores, y aunque no se llegó a rozar el nivel de pre alerta, en el mes de marzo estuvo muy cerca. Esa tendencia cambió de golpe al llegar la primavera, con dos meses, abril y mayo, de abundantes lluvias, incluso con alguna ligera nevada caída a finales de marzo que facilitó un leve deshielo primaveral. Esas circunstancias hicieron que el embalse se llenara y hubo que aumentar el volumen del caudal ecológico del río. Sin embargo, prácticamente desde el mes de junio, no ha vuelto a llover en la sub cuenca, lo que despierta temores e incertidumbres de cara a los próximos meses. “El día 1 de julio de este año, Beleña estaba al 80% de su capacidad, hoy se “sujeta”, pero no llegamos al 50% y lo peor es que las previsiones de futuro no son buenas”, asegura José García Salinas, presidente de la MAS.