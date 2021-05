Las Mayordomas de Alcocer, primera fiesta popular que vuelve aunque con medidas de seguridad

El desarrollo de todas las actividades implicará la distancia social y el uso de mascarillas y de gel hidroalcohólico, en el marco de las medidas sanitarias vigentes en cada momento.

“Somos conscientes de que este año no volveremos a tener fiestas como las recordamos porque la situación sigue siendo muy grave y cambia cada día, pero en la medida que podamos tenemos que ir recuperando la normalidad en la vida del pueblo de acuerdo con las capacidades y medios que disponemos para poder organizar un evento con seguridad”, ha valorado el alcalde Borja Castro.

El Ayuntamiento de Alcocer ha querido comunicar con la suficiente previsión los planes de citas y eventos para que los vecinos y vecinas del municipio puedan organizar sus vacaciones.

Solo eventos en los que se garantice la seguridad de los vecinos

Las Mayordomas de Alcocer no servirán limonada, garnacha y sus dulces tradicionales este año tampoco. La fiesta se adapta a los “tiempos covid” y el acto central estará protagonizado por una ofrenda floral y la misa en honor a la Virgen del Tremedal. Después el ayuntamiento ha programado el espectáculo ‘Mujeres, Comunes Mujeres’.

El fin de semana del 23 al 25 de julio el pueblo de Alcocer celebrará el 80 aniversario de la declaración de la Catedral de la Alcarria como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento Histórico-artístico. Para la festividad de su patrón San Roque el 16 de agosto, el ayuntamiento vuelve a apostar por la organización de actividades lúdico-deportivas y su popular certamen de poesía. Y en septiembre, mes de sus fiestas grandes en honor de las Vírgenes del Espinar y del Tremedal, las citas serán predominantemente religiosas los días 19 y 20. Se prescinde de las habituales orquestas y de la verbena ante la imposibilidad y falta de medios para organizar este tipo de eventos con garantías, y como alternativa habrá varios espectáculos que si permitan la aplicación de medidas de seguridad.

El ayuntamiento de Alcocer ha hecho un llamamiento especial a las peñas para que este año tampoco se organicen puesto que pueden suponer un evidente riesgo para la salud de los vecinos y vecinas, al ser lugares donde se relajan las medidas. “Este equipo de gobierno no va a arriesgar lo más mínimo y no va a hacer nada que pueda suponer un peligro para la salud pública. Estamos previsiblemente al final de esta pesadilla y no podemos empeñar por dos días de fiesta todo el trabajo y el cuidado que hemos tenido en estos largos meses”, ha concluido Castro.