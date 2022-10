El jurado valoró más de sesenta relatos, por lo que la organización considera este certamen un gran éxito y no descarta futuras ediciones.

Los mejores relatos sobre la Sierra Norte, premiados en el I Certamen Francísco Martín “Larami”

Al concurso se presentaron 61 trabajos que fueron valorados por el jurado, formado por cuatro personas ligadas a la serranía y al mundo de la literatura: Tomás Gismera, que actuó como presidente, Cristina Toledano, que ejerció de secretaria del jurado, Raquel Gamo y José Antonio Pinel. En el acto de homenaje a Paco Martín estuvo presente su esposa Angelines y participó también su hijo, Francisco Antonio, que pronunció un emocionado mensaje de recuerdo a su padre y de agradecimiento a los convocantes y participantes en el certamen. Asimismo, Cristina Toledano leyó parte de un poema por el mismo Francisco Martín, compuesto tras la muerte de Marisa, una hija de Puebla de Valles:

“...Los campos preguntan por ti, el huerto sigue esperándote

y los olivos te lloran en silencio. Todos te echamos de menos...

Contaremos a las generaciones futuras que nos diste una lección

de dignidad y entereza en tu lucha contra la enfermedad”.

El presidente del jurado, Tomás Gismera, dio a conocer el dictamen del mismo, concediendo los tres premios que se otorgaban en la convocatoria y una mención especial a un cuarto relato, recogidos en el correspondiente diploma. Además, los miembros del tribunal destacaron un grupo de relatos finalistas con la recomendación de su eventual publicación.

El primer premio se ha otorgó al relato titulado: Latidos en la Serranía que, con el seudónimo “Corazón de la Sierra”, presentó Joan-Francesc Fondevilla-Gacón, autor ligado al mundo periodístico y universitario. El segundo premio se concedió al trabajo En las cascadas del Aljibe, firmado por “Aletheia” y que correspondía a Fátima Chamorro Merino, ligada a la universidad de Alcalá, y el tercero a Gabino Domingo Andrés por su trabajo Viaje de Membrillera a El Ordial, oriundo de aquella localidad. La mención especial recayó en el relato Un día de verano en Villares de Jadraque en el que José Javier Llorente Olier, bajo el seudónimo de “Cuvi” rememora el libro “Cuentos y leyendas en la Sierra Norte de Guadalajara” del añorado Paco Martín.

Los relatos finalistas que el Jurado había considerado para su publicación fueron los siguientes: Bar Sierra Norte (“Robatiesta”), Cuento de los senderistas Extraviados (“Picachu”), Me dijiste No y Mil veces No (“Urbanelli”), Nacimiento Vida y Muerte de Quitameriendas “El Narrador”), ¿Donde Estaba la Realidad? (“Ostra rizada”), Mi Lugar en el Mundo (“Primala Serrana”), La España Vaciada (“Licenciado Frío”), Para Tí Sierra Norte (“El viento de Robledo”), y Así había de llamarse (“Fukinagashi”).

Los premios, que han sido otorgados por la Asociación Serranía de Guadalajara en colaboración con la Asociación de Turismo Rural Sierra Norte de Guadalajara, consisten en bonos para disfrutar en establecimientos de dicha Asociación de la Serranía. Además se entregaron a los premiados lotes de libros referidos a la comarca, donados por la Junta de Comunidades, la Diputación Provincial y la editorial AACHE. También al resto de autores que habían presentado sus trabajos se ofreció un lote de libros sobre la Serranía que pudieron recoger en el stand de la asociación. Por su parte el periódico digital henaresaldia.com ha asumido la publicación de los relatos premiados y los que puedan ser dignos de ser publicados, de acuerdo con los autores: https://henaresaldia.com/especiales/certamen-relatos-francisco-martin/

La organización del certamen espera seguir convocando sucesivas ediciones del mismo con similar éxito de participación. Con la convocatoria se reconoce la gran labor llevada a cabo por el homenajeado en la defensa y difusión de los valores de la Sierra Norte de Guadalajara, en sintonía con los objetivos de la Asociación convocante.