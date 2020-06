Los municipios de la MAS consumen 380 millones de litros de agua menos en los cinco primeros meses del año

Analizando el consumo diario, se observa que si en los meses de enero y febrero de 2020 fue superior en una media de 1000m3/día (un millón de litros), al año anterior; en los meses de marzo, abril y mayo se invierte la tendencia y no solo no aumenta, sino que disminuye en algo más de 5000m3 (cinco millones de litros de agua) al día. Todo parece indicar que este descenso se debe a la declaración del estado de alarma y en concreto a la disminución de la actividad industrial y comercial, “aunque esos pormenores”, ha señalado el presidente de la MAS José García Salinas, deben ser los técnicos de cada municipio quienes puedan precisarlo, porque nosotros solo abastecemos en alta. No obstante, la disminución del consumo siempre es una buena noticia”. Salinas ha fijado su atención en que, si en el mes de abril el consumo se redujo en un 7% con respecto a 2019, en el mes de mayo esa cifra ha disminuido solo el 4%. “Estamos convencidos de que se debe a la subida de las temperaturas, con el correspondiente aumento del consumo en los hogares, sobre todo el riego de jardines y llenado de piscinas, y por supuesto al regreso a la actividad de numerosas empresas en el Corredor del Henares”.

En la actualidad, el embalse de Beleña se encuentra al 93% de su capacidad, prácticamente al máximo de su almacenamiento, lo que asegura un verano de total tranquilidad con respecto a la garantía del consuno. “Sin embargo, no podemos bajar la guardia porque no nos sobra ni una gota. Gota que no gastemos hoy es gota que tendremos para mañana. Pequeños gestos individuales como regar los jardines por la noche o mantener el agua de las piscinas durante todo el año, se notan en el consumo, sobre todo en los meses de mayo y junio, como puede verse en los porcentajes”, asegura el presidente de la MAS. “Por eso me gustaría pedir su colaboración a los cerca de 400.000 vecinos del territorio MAS y agradecer su comportamiento basado en el consumo responsable, así como reiterarles un mensaje de tranquilidad en el consumo moderado y racional del de agua, algo que pueden seguir haciendo con totales garantías sanitarias, ya que los trabajadores de la MAS siguen activos las 24 horas del día para garantizar la seguridad y salubridad del agua. Quiero agradecer de nuevo a todos los trabajadores de la MAS su esfuerzo durante estos días para que el agua haya salido y siga saliendo del grifo con total normalidad”.