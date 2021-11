“Este pasado jueves, recibíamos la confirmación oficial de que un honor que, sin duda le va a dar realce y visibilidad a nuestras iniciativas, por el que estamos tremendamente agradecidos a la Casa Real”, ha indicado la regidora, durante la presentación de la nueva temporada de las Noches Literarias Seguntinas, iniciativa conjunta de Paradores y Ayuntamiento enmarcada en los actos del IX Centenario.

En nota de prensa, el Consistorio ha informado de que el periodista y escritor Raúl del Pozo ha abierto este fin de semana la nueva temporada de las Noches Literarias de Sigüenza, una iniciativa en la que el Ayuntamiento de Sigüenza colabora con Paradores, para acercar a la ciudad la trayectoria literaria de algunos de los principales escritores en lengua castellana, y también su dimensión humana, entrevistados públicamente en los salones del castillo.

Ahora que la pandemia va permitiendo la recuperación progresiva de la normalidad, la iniciativa ha arrancado, en otoño, con una entrevista, por parte de la periodista Marta Robles, al que probablemente sea el mejor columnista de su generación, el conquense Raúl del Pozo.

Como en cada una de las anteriores ediciones, la tertulia se celebró en formato abierto al público, pero esta vez en el gran salón de Doña Blanca.

Raúl del Pozo , de manera previa a la velada, destacaba que Sigüenza es la historia de España desde los íberos hasta la España posmoderna de los paradores.

Sobre la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial, dijo que es una de las fortalezas de la historia nacional. “Igual que cuando recorres el Museo del Prado te das cuenta de lo gloriosa que ha sido la historia de nuestro país, eso mismo se puede percibir en Sigüenza. Apoyo absolutamente la Candidatura. Firmo y rubrico”, señaló.

Sobre el contenido de la tertulia, dijo, con su habitual retranca y poco antes de empezarla, que “últimamente me reprimo mucho al hablar, porque esta es muy mala época para la libertad, siempre se termina por ofender alguien; por eso dice mi amigo José María García -estuvo presente en la velada- que no me mojo ni en la ducha”. Raúl Del Pozo sigue escribiendo prácticamente un artículo periodístico diario, por lo que su opinión sobre el momento actual de la profesión, tiene peso. “Hay menos libertad que nunca, más coacción que siempre. Las redes sociales se han convertido en un váter en el que se escribe con mierda, pero, a pesar de todo, vivimos una gran época, porque internet ha sido más importante que la imprenta. Con ella se cambió de época y ahora también se cambiará de época. Es la nueva ilustración, la nueva libertad, pero ahora tiene mucho ácido sulfúrico.

En su presentación, la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ensalzaba la trayectoria profesional y la dimensión humana de Raúl del Pozo, también como compañera de profesión. “Debo confesar mi admiración por él, y por toda su trayectoria, y nadie mejor que él para retomar, después de la pandemia, las Noches Literarias. Si empezamos con Raúl Del Pozo, será muy difícil mejorar en las próximas”. Merino enmarcaba, “con todo merecimiento”, la primera velada en los actos de conmemoración del IX Centenario de la Ciudad, y a ese respecto, Merino hacía, de manera previa a la tertulia, el gran anuncio de la noche. “Este pasado jueves, recibíamos la confirmación oficial de que los Reyes de España han aceptado la presidencia de honor del Patronato que rige los actos del IX Centenario de Sigüenza, un honor que, sin duda le va a dar realce y visibilidad a nuestras iniciativas, por el que estamos tremendamente agradecidos a la Casa Real”, señalaba.

Por último, Merino agradecía la presencia en las Noches Literarias del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, y del presidente de Paradores, Pedro Saura, y especialmente también de dos seguntinos, Fernando Tizón, actual director del Parador de Sigüenza, “de la mano de quien vive una época dorada”, y de Antonio Fernández-Galiano, cuya labor al frente del Consejo Rector de la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial “está siendo sobresaliente”, y gracias a la que tenemos “fundadas esperanzas de entrar en la lista indicativa, algo que vamos a saber esta semana”.

El propio Fernández-Galiano, también ha dicho unas palabras de manera previa al comienzo de la Noche Literaria, relacionando la Candidatura y el IX Centenario con las Noches Literarias. “No es posible encontrar un mejor escenario para veladas como estas que una ciudad que aspira a ser declarada Patrimonio Mundial, y que puede esgrimir argumentos universales singulares como puede hacerlo Sigüenza, siempre vinculada al mundo de la cultura, de la ciencia y universidad”. El presidente del consejo Rector, elogiaba al conquense. “Es el mejor columnista de su generación, gran autor literario, gran cronista, de esos que marcan la diferencia, como Paco Umbral, que te hace pensar, al tiempo que da las claves para que formes tu propia opinión, y que en nada de lo que hace pierde su sentido periodístico, de cultivar fuentes y luego de usarlas en sus informaciones, para sus columnas, que tienen tanta información como opinión. Es un periodista de raza, y, para Sigüenza, para nuestra Candidatura es un lujo contar con él, como también lo hicimos en el libro 'El sueño de Sigüenza tiene quien lo escriba'”, señaló.

Al terminar la velada, el escritor realizaba una firma de libros en un formato abierto al público. También estuvieron presentes en la velada Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, y el presidente de Paradores, Pedro Saura.

La velada gastronómico-literaria incluyó una cena con el autor conquense en un salón privado, una propuesta para la que el equipo de Cocina del Parador de Sigüenza, con el chef Rubén Urbano al frente, ha exhibido su lado más creativo en un menú con protagonismo de los productos de temporada.

Las veladas literarias del Parador de Sigüenza han llevado hasta la ciudad del Doncel a grandes escritores como Juan Eslava Galán, Juan Gómez Jurado, Lorenzo Silva, Alfonso Ussía, Isabel San Sebastián, Boris Izaguirre, Federico Jiménez Losantos o María Dueñas, entre otros.