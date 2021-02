Marchamalo gestionará directamente sus multas de tráfico

Un refuerzo de plantilla “que lleva siendo necesario mucho tiempo, pero que, debido a las restricciones legales a la contratación existentes hasta ahora, y que pesaban especialmente sobre las administraciones locales, no hemos podido sacar adelante”, ha señalado el alcalde, Rafael Esteban, que espera que esto “descongestione el trabajo en las principales áreas de la administración del ayuntamiento”.

Un refuerzo que busca agilizar la tramitación administrativa y económica municipal, del mismo modo que lo hará el nuevo servicio de gestión de multas e impagos que ha contratado el Ayuntamiento a través de la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Gracias a él, será el propio consistorio quien tramite el cobro de sanciones, en lugar de realizarse a través de la Dirección General de Tráfico o del Organismo de Recaudación de la Diputación, lo que permitirá además de una mayor agilidad en los cobros, poder recaudar de manera ejecutiva sanciones de un valor inferior a los 300 euros. Un acuerdo que también ha salido adelante por unanimidad de todos los partidos políticos.

No obstante, el acuerdo generalizado no ha sido posible en lo referente a la lectura de un manifiesto de apoyo a la celebración del Día Internacional de la Mujer, el cual sí ha sido respaldado por tres de los partidos presentes en el pleno municipal, PSOE, PP y Unidas Podemos, cuya portavoz ha sido la encargada de leer el mismo. El concejal representante de Ciudadanos no secundó la lectura del manifiesto, por lo que no pudo ser aprobado como Declaración Institucional por diferencias en su redacción.