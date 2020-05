Marchamalo reabre este lunes parques, espacios caninos e instalaciones deportivas al aire libre

El Gobierno de España ha anunciado esta tarde que la provincia de Guadalajara entrará el próximo lunes, día 11 de mayo, en la Fase 1 del Plan de Desescalada establecido por el Comité Técnico del Ministerio de Sanidad, por lo que desde el Ayuntamiento de Marchamalo ha hecho públicas las nuevas medidas de seguridad y protocolos de comportamiento en las que lleva trabajando toda la semana para preparar la reapertura de distintos espacios públicos en el municipio y la paulatina recuperación de la prestación de servicios públicos que hasta ahora han permanecido cerrados o con un nivel mínimo de apertura al público.

Para ello se han reforzado determinadas medidas adoptadas con anterioridad a la declaración del Estado de Alarma, como las desinfecciones y la instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las instalaciones municipales, a los que se suman nuevas mamparas de protección en todos los puestos de trabajo con atención al público y reparto de equipos de protección individual para todos los trabajadores que no puedan mantener un distanciamiento social que garantice su protección frente a un posible contagio por COVID-19 en su jornada laboral.

Dados los bajos datos de contagios de COVID-19 en la provincia de Guadalajara que han permitido este cambio de fase en el Plan de Desescalada del Gobierno, también se ha previsto la reapertura de distintos espacios al aire libre, tales como parques públicos, Espacios Caninos y zonas deportivas para practicar deportes sin contacto.

Eso sí, para su uso se han establecido determinadas normas que garanticen el distanciamiento social, como es el hecho de que los juegos infantiles continuarán precintados estando su uso prohibido o que el aforo de los Espacios Caninos estará limitado en función de su superficie y la estancia máxima en su interior será de media hora. En el caso de las pistas deportivas al aire libre, en ellas solo se podrán practicar deportes sin contacto, ya sea en canchas de baloncesto, porterías de fútbol, el bowl de skate o las pistas de tenis y pádel, donde habrá una limitación horaria y, por el momento, no se podrá jugar por parejas.

En lo referente a los servicios públicos municipales, el personal de la administración se irá incorporando paulatinamente a la atención presencial al público, si bien el Ayuntamiento ha continuado abierto y en activo durante todo el Estado de Alarma, al igual de los Servicios Sociales Municipales. Una vez instaladas las medidas de seguridad oportunas, la atención física será posible a partir del lunes, si bien se sigue recomendando a la ciudadanía que utilicen preferentemente la atención telefónica y por vía telemática digital.

VUELVE EL MERCADILLO Y ABREN LAS TERRAZAS DE LOS BARES

También volverán a prestarse otros servicios que no presta el Ayuntamiento pero que dependen directamente de su autorización. Es el caso de las terrazas que podrán instalar los negocios de hostelería y del mercadillo ambulante de los jueves, que volverá al centro de Marchamalo el día 14 de mayo adoptando las medidas necesarias de espacio y distanciamiento entre puestos y personas. Para cumplir adecuadamente con ello el mercado se extenderá además de por la calle del Val también por la Plaza Mayor, una vez a la semana. Por su parte, el mercadillo de los domingos no se retomará hasta que no se garanticen las medidas necesarias.

En el caso de las terrazas de los negocios de hostelería, específicamente autorizados por el Gobierno a partir del día 11 de mayo con un 50% de su aforo, el Alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, ha adelantado el acuerdo alcanzado entre los cuatro grupos políticos representados en el pleno del Ayuntamiento, en base al cual “este año 2020 no se cobrará nada por la colocación de terrazas y veladores ocupando la vía pública, analizando además cada solicitud para intentar proporcionar más espacio a los hosteleros que deseen abrir sus terrazas”.

Para la reapertura de otros servicios, como el de la Biblioteca Municipal, aún habrá que esperar, a pesar de que el Decreto del Gobierno para los territorios que pasan a la Fase 1 permite su reapertura, ya que la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha ha enviado una circular a todos los centros de la comunidad autónoma en la que recomienda que permanezcan cerrados al menos una semana más.

Lo mismo ocurre con el servicio de transporte urbano a Guadalajara, los autobuses del Plan ASTRA, que permanecerán funcionando con la mitad de sus expediciones totales por orden de la Consejería e Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también durante la próxima semana. Cabe recordad que para el uso del transporte público es obligatorio llevar puesta una mascarilla en todo el país.