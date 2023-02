Marcos Cascajero Cascajero encabezará la candidatura del PSOE en Chiloeches

Marcos Cascajero Cascajero ha resultado elegido por la Agrupación Local de Chiloeches para encabezar la candidatura del PSOE en esta localidad en los próximos comicios municipales. “Hemos forjado un grupo de personas preparadas y comprometidas de los que he obtenido un respaldo unánime para poder desarrollar este sólido proyecto”, ha destacado el propio Cascajero.

El candidato socialista, de 42 años de edad, casado y con un hijo y una hija de 10 años, no es nuevo en la actividad política. Ya entre 2011 y 2015 desempeñó la función concejal en la oposición en este mismo Consistorio del que, desde el año 2019 es el primer teniente de alcalde -además de ser el edil responsable de las áreas de Deportes y Sanidad- del Gobierno de coalición que se conformó tras esas elecciones con Podemos donde, el PSOE, fue la segunda fuerza política más votada. “Ahora me siento con la suficiente experiencia para liderar este grupo en el camino hacía la Alcaldía de nuestro municipio, donde no hay un alcalde socialista desde hace 40 años”, ha subrayado Cascajero quien además quiere “reivindicar otra forma de hacer política” basada en la “cercanía y el afecto sincero a mi pueblo” dados los lazos familiares y personales que le unen al mismo desde su nacimiento.

“Dedicar a mis vecinos mi tiempo e intentar mejorar su calidad de vida es una de mis premisas fundamentales”, ha destacado Cascajero que además conoce los entresijos de la Administración Pública ya que su actividad profesional la desarrolla como auxiliar administrativo en la Consejería de Desarrollo Sostenible. “Soy una persona del pueblo, preocupada por sus gentes que quiere seguir trabajando por ellos, siempre de una forma transparente, honesta, próxima y atenta”, ha indicado.

Marcos Cascajero reconoce que el actual mandato, donde han formado parte del equipo de Gobierno ha sido “realmente difícil” debido a los diferentes acontecimientos, a gran escala, a los que se han tenido que enfrentar, en especial, la pandemia del COVID 19. “Como concejal de Sanidad mantuve un contacto directo con todos los vecinos, atendiendo sus necesidades primarias así como apoyando a todo el personal sanitario en aquellos momentos tan complicados”, ha recordado. Mientras que en el área de Deportes ha querido resaltar el “cambio radical” que se ha producido en la gestión de los espacios deportivos que han pasado de ser gestionados totalmente por una empresa privada, a que el Ayuntamiento sea el que realice la organización y servicios de estas instalaciones, “redundando en una optimización del uso y de los resultados de las personas que allí acuden”.

El candidato socialista, además, ha apuntado que ya cuenta con un notable conjunto de ideas “fundamentadas” y que han sido preparadas junto al grupo de personas que conformará la candidatura. Una de las principales es seguir sentando las bases que permitan afianzar y potenciar el crecimiento de los polígonos industriales de la localidad que permitan, a los vecinos de Chiloeches, contar con nuevas oportunidades. “Lo más demandado tanto por empresarios como representantes de las entidades urbanísticas es la facilitación de agua para poder instalar nuevas empresas, por lo que conseguir esta traída de aguas sería una de nuestras prioridades”, ha reseñado.

También tiene en mente dar solución a otra cuestión que también es requerida desde la localidad como es la ampliación del puente sobre el río Henares que da acceso a la autovía A-2. “Buscaremos la colaboración con todas las administraciones para desarrollar este proyecto cuya ejecución es más que necesaria para nuestro pueblo y sus vecinos”, ha remarcado el propio Cascajero que, además ha recordado que lucharán porque estas ideas se conviertan en realidades tal y como se ha logrado en estos cuatro años, por ejemplo, con las obras de la nueva depuradora.

Por último, Marcos Cascajero, ha querido resaltar que ya están comenzando a elaborar su programa electoral en el que, “se propondrán actuaciones que buscarán el beneficio de los vecinos, siempre desde el conocimiento de las necesidades de nuestro pueblo”.