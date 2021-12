Marcos gigantes para los paisajes de Sacedón y Brihuega

Sensibilizar a la población local sobre la importancia de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y de poner en valor los recursos de su territorio, además de servir como revulsivo turístico para la comarca, son los principales objetivos de esta iniciativa nacional puesta en marcha por la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), que cuenta con la colaboración de FADETA a través de RECAMDER.

Una treintena de municipios rurales de siete comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Extremadura) se han adherido a esta iniciativa. Los dos marcos instalados en Brihuega y Sacedón han sido los primeros de la provincia de Guadalajara y de Castilla-La Mancha y los cuartos que se han inaugurado en toda España.

En la inauguración de sendos marcos, el presidente de FADETA, Jesús Ortega, ha señalado que este tipo de iniciativas “aportan un plus al territorio situándolo en el mapa de lugares comprometidos con el desarrollo sostenible y con la Agenda 2030, además de ser una oportunidad para la promoción de nuestra comarca a nivel nacional y así contribuir a consolidar el objetivo que nos hemos fijado desde FADETA que no es otro que atraer a más habitantes, visitantes, emprendedores e inversores a nuestro territorio”. Ortega ha recalcado que la comarca es un claro ejemplo de desarrollo sostenible y ha indicado que “en prácticamente la mayoría de los 41 municipios que integran el territorio de FADETA encontramos ejemplos de acciones vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, porque el medio rural siempre se ha caracterizado por el respeto absoluto al medio ambiente y a la naturaleza”.

Por su parte, el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Secundino Caso, ha resaltado que “los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se podrán conseguir si no se tiene en cuenta al medio rural” y ha apuntado que estos marcos “son un símbolo para reivindicar que el mundo rural está aquí, que somos parte de la solución y que este planeta no es sostenible si no apostamos por el medio rural”. Asimismo, ha asegurado que “estamos en un momento en el que España se juega si quiere ser rural o no” y ha denunciado que los Ayuntamientos pequeños de menos de 500 o 1.000 habitantes no podrán acogerse a los Fondos de Recuperación de la Unión Europea si tienen que aportar el IVA. En este aspecto, ha pedido buscar una solución porque “si no aprovechan esta oportunidad ahora, difícilmente van a poder coger el tren de la prosperidad y el desarrollo económico”.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha ensalzado que “en el medio rural el desarrollo siempre es sostenible” y ha apuntado que para conseguir un medio rural vivo es importante ayudar a los emprendedores y a la gente. En esta línea ha señalado que los Grupos de Acción Local “hacen un trabajo extraordinario y desde el Gobierno Regional queremos darles la autonomía necesaria para que las osas se hagan mejor y de una forma sostenible”.

Martínez Arroyo ha recordado que “es necesario seguir invirtiendo en el medio rural”, sobre todo en infraestructuras como los caminos rurales o el agua. En este sentido, ha anunciado que el próximo 28 de diciembre se aprobará una convocatoria de ayudas para municipios de menos de 20.000 habitantes destinada a mejorar las redes de abastecimiento de agua en baja y el Gobierno regional se compromete a asumir el coste del IVA de esas infraestructuras.

Por último, ha señalado que “de Guadalajara parte el agua para el desarrollo de otros territorios desde siempre” y ha remarcado que es el recurso más importante para garantizar el futuro de la provincia.

Por su parte, el alcalde briocense, Luis Manuel Viejo, ha indicado que “el objetivo de desarrollo sostenible del trabajo decente y el crecimiento económico está muy vinculado con Brihuega y se ha elegido un páramo dedicado al cultivo de la lavanda porque el cultivo de esta planta aromática habla de presente y de futuro para nuestra comarca y para la provincia de Guadalajara, además del fomento del empleo que es el objetivo de nuestro municipio”.

Por su parte, el alcalde de Sacedón, Francisco Pérez, ha recordado que Sacedón forma parte de los municipios ribereños que conformaban el denominado ‘Mar de Castilla’ y ha añadido que “el desarrollo sostenible tiene que servir también para que el Mar de Castilla vuelva a ser lo que era”. En este sentido, ha asegurado que “desde Sacedón vamos a potenciarlo, porque era una fuente de recursos enorme para toda la comarca y pensamos que puede volver a serlo”.

A los actos celebrados en sendos municipios, también han asistido el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara, Eusebio Robles; el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández; el delegado de Desarrollo Sostenible en la provincia de Guadalajara, José Luis Tenorio; el gerente de RECAMDER, José Luis Peralta; y concejales de Brihuega y Sacedón.

Marcos

El Marco de Brihuega, que se ha instalado en el kilómetro 9 de la carretera Gu-925, hace referencia al ODS número 8, correspondiente a Trabajo decente y crecimiento económico. Este objetivo está representado por los campos de lavanda, como ejemplo de recuperación de cultivos tradicionales de plantas aromáticas autóctonas que han servido para diversificar la economía impulsando multitud de negocios como la elaboración de aceites esenciales, el turismo, la artesanía, la miel de la lavanda o la cosmética, generando riqueza y empleo en el municipio y en la comarca.

Por su parte, el marco instalado en el Paseo Marítimo de Sacedón hace referencia al ODS número 14, correspondiente a la Vida marina. Aunque en Sacedón no hay mar, sí hay vida acuática gracias a los pantanos de Entrepeñas y Buendía, conocidos tradicionalmente como el Mar de Castilla. Estos pantanos son fuente de riqueza y empleo y en torno a ellos se han creado multitud de negocios de turismo activo, hostelería y alojamientos rurales, entre otros, lo que ha convertido a este municipio en un referente del turismo ligado a la naturaleza y al agua, siendo ejemplo de proyecto sostenible. Además, la prioridad de todos los habitantes de la comarca es mantener el ecosistema y la vida acuática, por lo que se ha llevado a cabo una férrea campaña en defensa del agua.

Cada una de estas estructuras gigantes cuenta también con un panel informativo que muestra al visitante los recursos turísticos de la zona, su historia y su vinculación con la sostenibilidad. Dichos paneles llevan incluido un código QR que turistas o senderistas podrán activar desde su dispositivo móvil para acceder a la plataforma digital en la que encontrarán toda la oferta turística de la comarca. Asimismo, los Marcos están geolocalizados en el portal web del proyecto.

La intención, y así se está trabajando desde RECAMDER en colaboración con los diferentes Grupos de Acción Local de la región, es que en toda la Comunidad Autónoma puedan colocarse los 17 marcos ODS con el fin de promocionar el territorio y concienciar sobre la importancia del medio rural en la consecución de estos objetivos.