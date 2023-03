María José De Castro García repite como candidata del PSOE en Galápagos

“Aunque repito como candidata, cuento con un equipo totalmente renovado cuya máxima es trabajar para que Galápagos progrese de verdad”, ha asegurado la candidata socialista que, además ha querido añadir que el grupo de personas que conformarán la lista que concurrirá a los próximos comicios municipales es “un equipo lleno de ideas, ímpetu, proyección de futuro y que tiene muchas ganas de trabajar por su pueblo”.

De Castro García ha destacado que el último mandato, donde ha estado trabajando en coalición con una agrupación de electores, “puse, desde el primer día, mi capacidad de compromiso con las personas, mi capacidad de empatía y las ganas de lucha” para afrontar los convulsos acontecimientos que han tenido lugar en estos años. No he dejado de trabajar ni un día y siempre he querido mostrar mi cercanía a mis vecinos y vecinas para que me vieran como un verdadero apoyo”, ha indicado.

Esta vocación de servicio público es la que anima a la candidata socialista a volver a presentarse a las elecciones a las que, segúnn ha reseñado, acude “con ganas e ilusión”, pero también con el bagaje de la experiencia en la gestión municipal, al formar parte de “un gobierno transparente y eficiente”. De Castro, además, ha querido poner en valor que en este mandato se hayan materializado proyectos tan importantes para la localidad como el comienzo de la construcción de la futura Escuela Infantil. “Este proyecto que ahora se hace realidad, ha sido para mí una prioridad absoluta”, ha remarcado ya que, desde su etapa como presidenta del AMPA durante más de tres años, constató la necesidad de que viera la luz esta infraestructura que “creara arraigo y ayudara en la conciliación”. “A pesar de los obstáculos de la oposición y de distintos colectivos, hemos conseguido que salga adelante gracias a nuestro tesón y al apoyo recibido por el Gobierno de García-Page”, ha subrayado, reseñando que el próximo curso ya comenzara a prestar servicio en el municipio.

María José De Castro y su equipo, además, ya se encuentran diseñando el futuro programa electoral para el que ya cuentan con un importante conjunto de ideas cuyas líneas maestras se basan en que “Galápagos pueda crecer en servicios, en dotaciones y en oferta cultural para que nuestro pueblo se convierta en un lugar perfectamente dotado para vivir”. Entre otras medidas consideran necesario avanzar en la construcción de un Centro de Día para mayores, así como seguir aumentando las personas que se apoyen en un servicio digital para la tutela de mayores o dependientes, “un servicio por el que llevo luchando desde la pandemia y que ha sido posible gracias a mi constante trabajo en el área de Bienestar Social”. También estudian plantear la ejecución de un centro cultural que permita, a la par, convertirse en un centro de formación para los vecinos de la localidad; dotar a la localidad de un espacio para que los jóvenes del municipio puedan desarrollar diferentes actividades o la ejecución de un pabellón polideportivo.