Medidas especiales para Cabanillas con una tasa de incidencia próxima a los 400 casos por 100.000 habitantes

Según este informe, en la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre se comunicaron en Cabanillas 18 casos (tasa de incidencia semanal de 172,4 casos/100.000 habitantes). En la semana siguiente se detectaron 22 casos (tasa de incidencia de 210,7 casos/100.000 habitantes), pero en las dos semanas siguientes se ha duplicado esta incidencia hasta los 40 casos (tasa de incidencia acumulada en 14 días de 383,1 casos/100.000 habitantes). "La tasa de incidencia acumulada de las dos últimas semanas, próxima a 400 casos por 100.000 habitantes, y el elevado número de casos registrados en la semana 37 (22), se sitúan claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes y 10 casos semanales). Todo ello, junto con la proximidad a municipios y zonas de la comunidad de Madrid con elevada incidencia, indica que el municipio de Cabanillas del Campo se encuentra en un escenario de riesgo de transmisión comunitaria. lo que exige la adopción de medidas complementarias (Nivel 2) a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en Castilla-La Mancha", señala el citado informe.

Las medidas decretadas afectan al comportamiento personal de los individuos, así como a restricciones en los locales y servicios abiertos al público, tanto de titularidad privada, como los prestados desde las administraciones. Las medidas que entran ahora en vigor tienen carácter temporal, con una duración inicial de 14 días desde el día de hoy, pudiendo prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias.

En cuanto a las actividade y servicios que dependen del Ayuntamiento, el Equipo de Gobierno se encuentra reunido esta tarde de martes para concretar la aplicación concreta de las instrucción del Gobierno Regional en los diferentes departamentos y servicios municipales. Se dará debida cuenta de ello a lo largo de la tarde.

Se resumen a continuación las medidas más importantes que recogen las instrucciones de Sanidad:

- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.

- Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes.

- El aforo en locales cerrados de hostelería se reduce al 50%

- El aforo de terrazas de bares y restaurantes se reduce al 75%.

- Se suspende la actividad en los Centros de Día.

- Se suspenden las visitas de familiares y amigos a las Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios en los que residan personas vulnerables. La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.

- Se prohiben salidas al exterior de residentes en estos centros salvo razones de fuerza mayor (asistencia sanitaria o deber inexcusable de carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta. Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG positiva previa, o que hayan superado la Covid19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.

- A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19

- Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento interpersonal.

- Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres a un máximo de 10 personas.- Restricción del número de personas en eventos sociales como bodas y bautizos (máximo 25).

- Prohibición de consumo de alcohol en la vía pública, y refuerzo de los controles y aplicación de sanciones correspondientes. El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.

- Suspensión de actividades colectivas de ocio como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.

- Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas…)

- Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, asociaciones, peñas o particulares.

- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.

- Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.

- Reducción del aforo de hoteles al 75% de su capacidad. Yso de zonas comunes limitado al 50%.

- Cierre de las piscinas de uso público independientemente de su titularidad.

- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.

- Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.

- Supresión de espectáculos taurinos.

- Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre.

- Cierre cautelar de parques y jardines.

- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento.

- Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio.

- Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si así se precisara en casos concretos.

- Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.

- Recomendación a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.

- Recomendación a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo convivientes.