Núñez exige a Page que “deje de marear” y ponga en marcha la Ley contra la ocupación

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios en Guadalajara, donde ha mantenido un encuentro con alcaldes y concejales de la provincia para abordar la problemática de la ocupación ilegal de viviendas, junto a la secretaria nacional de Sostenibilidad y Vivienda del PP, Carmen Navarro, y el presidente provincial del PP de Guadalajara, Lucas Castillo.



Núñez ha recordado que esta Proposición de Ley tiene tres ideas básicas como son evitar el empadronamiento en una vivienda ocupada de forma ilegal para que los ‘okupas’ no puedan acceder a subvenciones; dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la capacitación para realizar un desalojo exprés en menos de 12 horas y la modificación del Código Penal para que haya penas de cárcel de entre 1 y 3 años para personas que ocupan una vivienda de forma ilegal.



El presidente del PP regional ha señalado que la ocupación ilegal tiene especial incidencia en provincias como Guadalajara o Toledo, pero es una preocupación que afecta a toda la Comunidad Autónoma, ya que se trata de un “problema nacional”. Así, ha destacado puntos como la Comarca de La Sagra, la Comarca de Torrijos o la Mesa de Ocaña, así como episodios de alta violencia vinculada con la ocupación en Puertollano, Tomelloso o Villarrobledo.



Núñez ha criticado que Page dijera antes de Navidad que “le daba un ultimátum” a Sánchez para que legislara contra la ocupación ilegal de viviendas. “Le oímos decir que tenía que ser ya, a primeros de año, y afrontamos febrero y el Gobierno de Sánchez mira para otro lado cuando de defender la propiedad privada se trata”, ha dicho.



Por ello, ha defendido que desde septiembre de 2020 Page tiene registrada una Proposición de Ley, redactada por el Equipo Penalista del PP-CLM que encabeza Silvia Valmaña, y que en caso de ser aprobada “tiene vinculación legal para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas en la región”.



Así, ha concluido recordando que Page aprobó una legislación “que no servía, como ya le advirtió el PP”, porque no recoge ninguna de las cuestiones claves para luchar contra la ocupación ilegal. “Y lo que hace es dar un ultimátum a Sánchez para alargar esta cuestión y, mientras tanto, los castellanomanchegos sufren la ocupación”.