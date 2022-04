Pablo Bellido participa en el Día de los Bosques

Bellido ha recordado que hoy comienza la primera campaña de la renta en la que los vecinos y vecinas de las zonas despobladas de Castilla-La Mancha van a tener beneficios fiscales en la parte impositiva que depende de la Comunidad Autónoma y ha señalado que es una medida “absolutamente original que avanza en la dirección correcta” y que es producto de una ley “pionera y útil”, aprobada por unanimidad en las Cortes que preside hace casi un año.

El presidente del Parlamento autonómico ha defendido durante su intervención en el acto institucional que ha tenido lugar en la iglesia de Orihuela del Tremedal la necesidad de que exista una fiscalidad diferenciada para las zonas despobladas, tal y como se ha hecho en Castilla-La Mancha, y que, a su vez, no se establezcan diferencias “incomprensibles” entre los territorios con problemas de despoblación. Así, ha explicado que, del mismo modo que “no parece razonable que una persona que vive en Orihuela del Tremedal pague los mismos impuestos que una que vive en Madrid, tampoco lo es que pague menos que una que vive en Orea”. Por esta razón, ha insistido en la necesidad de que la demarcación territorial que establezca Europa para beneficiarse de las ayudas a la despoblación sea comarcal y no provincial “porque, si se tiene en cuenta la provincia, se quedaría fuera del mapa Europeo de ayudas Guadalajara, que en el 93 por ciento del territorio que no es el Corredor del Henares, es la zona más despoblada de la Unión Europea”.

Del mismo modo, Bellido ha puesto de manifiesto las aportaciones del mundo rural a la preservación de la biodiversidad y a la sostenibilidad ambiental y social y ha agradecido a los municipios con bosques su compromiso con el mantenimiento de “un patrimonio natural que beneficia al conjunto de la sociedad”.

Día Internacional de los Bosques

La conmemoración del día de los bosques es un evento de carácter nacional organizado por la asociación Amigos de los Bosques y que por primera vez este año cuenta con sede compartida en dos municipios, pertenecientes a dos comunidades autónomas diferentes.

Además del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, al acto han asistido el secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Francesc Boya Alós; representantes de los gobiernos regionales de Castilla-La Mancha y Aragón; de las diputaciones provinciales de Guadalajara y Teruel, así como el alcalde de Orihuela del Tremedal, Rafael Samper; y de Orea, Marta Corella.