Peralejos de las Truchas por fin tiene su carretera arreglada

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado esta actuación, en un acto en el que ha estado acompañado del presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; el alcalde de Peralejos de las Truchas, Timoteo Madrid; el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles; el vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Guadalajara, Pedro David Pardo de la Riva; el director general de Carreteras, David Merino, así como alcaldes de la comarca del Señorío de Molina por donde discurre esta carretera.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha recordado que, además de esta actuación, en la provincia de Guadalajara se están llevando a cabo otras tres actuaciones en carreteras que dan acceso a zonas turísticas como son la CM-2017 en el tramo entre Anquela del Ducado y Turmiel; en la CM-2015 en Rillo de Gallo; y la CM-2113 en tramo que une Riba de Saelices con Huertahernando.



En este sentido, Hernando ha remarcado que “el dinero que invertimos en carreteras no solamente se invierte en aglomerado, sino que va destinado a mantener los puestos de trabajo de las empresas que hacen este tipo de actuaciones, a potenciar turismo y a que nuestros pueblos no pierdan conexión con los grandes centros de referencia de los servicios públicos y de ocio”. Y esto, ha añadido, “es apostar por la ‘España Vaciada’ no con palabras sino con hechos y nos avala la acción del Gobierno de Emiliano García-Page en carreteras y transporte”.



En este sentido, además, se ha pronunciado el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, que ha remarcado como “Peralejos es uno de nuestros principales destinos turísticos y acoge a mucha gente de la región y de fuera de ella; y hoy lo van a poder hacer con más seguridad y tranquilidad con carreteras mejores”.



La remodelación de la CM-2106 ha sido muy demanda por los vecinos de esta zona enclavada en pleno Alto Tajo, ya que con esta actuación se repara la carretera que les une con Molina de Aragón, cabecera de comarca, y con la capital de la provincia.



Además, este tipo de actuación está muy adaptada a un terreno con un alto valor ecológico por el que atraviesa la carretera como es el Parque Natural del Alto Tajo, ya que no ha sido necesario la realización de grandes volúmenes de movimientos de tierras y consecuentemente se ha minimizado la afección al este entorno natural.



Recuperación del servicio de Transportes



En otro orden de cosas, Hernando ha explicado que, a día de hoy, el Gobierno regional ha recuperado de medida un 85 por ciento de todos los servicios de transportes en la provincia de Guadalajara y el 95 por ciento si se refiere al servicio ASTRA.



Asimismo, ha lamentado “que frente a ese esfuerzo de reactivación del transporte y de la movilidad, ya que personas que viven en pueblos no pueden quedarse sin ir al médico, sin ir hacer los papeles o matricularse en el instituto, el Gobierno de España tan solo haya recuperado el 40 por ciento; a la vez que ha asegurado que está en contacto con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana “para que esto se revierta de la manera más pronta posible”.