Presentado en Guadalajara el nuevo Portal regional de Infancia y Familia

Lo ha presentado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, acompañada por el director general de Infancia y Familia, Gregorio Gómez Bolaños; la delegada de Bienestar Social en Guadalajara, Inmaculada Tello, y eligiendo como escenario para la puesta de largo del portal web el Centro de Infancia y Familias de Guadalajara, cuyas instalaciones ha visitado y donde ha podido saludar a sus trabajadores.



Se trata de un espacio virtual que nace, como ha explicado la titular de Bienestar Social, dando cumplimiento a una de las medidas recogidas en el Plan de Infancia y Familia 2018-2021. En 2019 ya se impulsó una página web con información útil. Ahora, con este nuevo portal, se va un paso más allá, aprovechando gran parte de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y acercando toda la información de interés público en torno a los programas de apoyo y las iniciativas que se desarrollan desde el Gobierno regional en el ámbito de la Infancia y la Familia.



Este portal web ha sido desarrollado con medios propios del Ejecutivo regional y en colaboración directa de Bienestar Social con las consejerías de Fomento y de Hacienda y Administraciones Públicas, a quienes están encomendadas las competencias de Nuevas Tecnologías. Se puede acceder a él tanto a través de la web institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha www.castillalamancha.es, desde la sección ‘Gobierno’ en el apartado dedicado a Bienestar Social o directamente en la URL infanciayfamilias.castillalamancha.es



“El portal es una es una herramienta accesible, ágil y muy intuitiva. Es fácil de trabajar, de manejar no sólo por los adultos, sino también por niños y adolescentes, que pueden hacer uso de él porque no todos los entornos familiares dan posibilidad a tener esa confianza o tener esa accesibilidad para manifestar en un momento dado circunstancias que les pueden surgir en la infancia y la adolescencia”, ha detallado la consejera de Bienestar Social, quien ha expuesto los cambios que ha experimentado en los últimos tiempos el concepto de familia y los nuevos retos a los que ésta se enfrenta.



Un camino, ha dicho, en el que van a encontrar siempre el respaldo y la orientación del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, del que es buena muestra este canal de información completamente accesible, ha asegurado, ya “que va a estar en constante actualización y que, además, va a favorecer la participación de las familias en los muchos talleres e iniciativas que se diseñan y promueven para atenderles y apoyarles, tanto en su día a día, como en situaciones específicas de conflicto o de necesidad de apoyo, cuidado y protección”.



Contenidos del Portal



García Torijano ha repasado en líneas generales el contenido del portal, en el que “se habla de aulas de familia, puntos de encuentro familiar, servicios de mediación y orientación, acogimiento familiar y adopción, programas de prevención de acoso y ciberacoso, violencia familiar o abuso sexual infantil. Y todos estos programas de los que trata este portal, a los que podemos acceder de una forma muy sencilla, a través de una conexión a internet, también se dan aquí, en este centro de atención a la infancia y a la familia de Guadalajara”.



Por su parte, el director general de Infancia y Familia, Gregorio Gómez, ha introducido la explicación que, de forma pormenorizada, ha realizado Ester García, jefa de servicio del área, desgranando la estructura y contenidos de esta herramienta web mediante la cual se facilita a las familias el acceso a los programas de apoyo y atención especializada que existen en nuestra región, así como a la información práctica, estudios e investigaciones del ámbito de la infancia y la familia. En otro de sus apartados se puede encontrar toda la información sobre el Acogimiento Familiar y la Adopción. También posibilita el acceso directo a actividades desarrolladas por el programa regional Aulas de Familia y el servicio regional de Apoyo a la Postadopción.



El portal cuenta con un espacio específico para niñas, niños y adolescentes con contenidos de su interés sobre Participación Infantil, ocio y tiempo libre y orientación para afrontar determinadas situaciones de dificultad, como el acoso escolar o el ciberacoso.



Una atención que se completa con enlaces directos a otras dos herramientas muy útiles al servicio de los menores, como son el teléfono y el chat de infancia y adolescencia.



Junto a este contenido se puede encontrar mucha más información relevante en torno a la familia, la convivencia familiar y la crianza de los hijos, así como actualidad social y sanitaria en relación con la COVID19.



Centro de Atención a la Infancia y la Familia de Guadalajara



El Centro de Infancia y Familias de Guadalajara, que ha servido como marco para la presentación de este portal especializado, viene operando desde 2019 gracias al impulso del Gobierno de Emiliano García-Page, que recuperó dentro de estas instalaciones el Centro de día de Infancia y Adolescencia cerrado durante la legislatura 2011-2015.



En sus más de 600 metros cuadrados se integran actualmente siete recursos, entre ellos el programa #Tú Cuentas, dirigido a prevenir el acoso escolar; el programa de Intervención en Abuso Sexual Infantil; las Aulas de Familia; el Programa de Mediación para la Reparación del Daño, dirigido a menores y jóvenes que han cometido alguna infracción.



El centro cuenta con un Dispositivo Itinerante de Atención a Menores, dirigido a apoyar a los niños y niñas en situación de alto riesgo de exclusión social o grave conflictividad. También forman parte de estas instalaciones el Centro de Día de Infancia y Adolescencia y un Punto de Encuentro Familiar, en el que se facilita el encuentro del menor con el progenitor que no tiene su custodia y con otros miembros de la familia biológica para facilitar el régimen de visitas en los casos en los que las relaciones presentan algún conflicto.



En condiciones normales, este centro del Gobierno regional atiende con estos programas a más de 3.500 niños y niñas y 7.700 personas beneficiarias en la provincia de Guadalajara, llegando a 50.000 personas atendidas en Castilla-La Mancha.