Rafael Esteban ve al PP nervioso por un posible cambio de líder regional

El senador y secretario de Organización del PSOE de Guadalajara, Rafael Esteban, ha considerado hoy que el cambio de líder que busca el presidente del PP, Pablo Casado, en Castilla-La Mancha “les ha puesto muy nerviosos” a los dirigentes ‘populares’ de la región porque “han incrementado el volumen de insultos”.

Esteban se ha referido, en rueda de prensa en las Cortes regionales, a la noticia publicada en un medio de comunicación nacional sobre que el PP tiene pendiente una “revolución interna” en sus próximos congresos regionales que pasa, entre otros cambios, por relevar al presidente del partido en Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

El senador socialista ha denunciado que los ‘populares’ de Castilla-La Mancha “siguen enfangados en el modelo de crítica, insulto y falta de respeto”, lo que plantea que puede estar relacionado con la noticia de ‘El Español’ que “viene a decir que Casado y la cúpula del PP de Génova o donde se vayan a ir, ha decidido que uno de los líderes regionales a los cuales hay que cambiar es Paco Núñez”.

“No sé si esto les ha puesto nerviosos a los dirigentes del PP, yo creo que sí, les ha puesto muy nerviosos porque han incrementado el volumen de insultos, han incrementado el volumen de menosprecios, han incrementado esa manera de hacer política barriobajera que no le conviene a nadie”, ha observado.

Esteban ha señalado que, “sobre todo, los insultos los dirigen hacia nosotros, hacia el PSOE, hacia el Gobierno de Castilla-La Mancha”, pero también hacia los periodistas, ante lo que ha lanzado un mensaje: “Nosotros no somos los culpables de que Pablo Casado o la cúpula del PP quiera que Paco Núñez no siga siendo su presidente regional, no somos los culpables”.

Ha argumentado que “a nosotros nos viene fenomenal electoralmente, como partido, que siga dirigiendo Paco Núñez el PP regional”, aunque les ha aconsejado que “tendrían que mirar qué es lo que están haciendo mal aquí en Castilla-La Mancha o bien sus portavoces que salen, día tras día, a seguir con esos insultos”.

Se ha referido a la rueda de prensa de la vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del PP, Ana Guarinos, que “de las diez palabras que decía, nueve palabras eran insultos”.

“No nos extraña que Núñez sea tan mal mirado en Génova, no nos extraña que sigan con ese nerviosismo tan grande que no les permite hacer ninguna propuesta positiva para Castilla-La Mancha, y todo lo centran en ese plan de insultos a nuestra región, a los medios de comunicación, al PSOE de Castilla-La Mancha”.

A este respecto, Esteban ha planteado que les “esperamos trabajando, les esperamos acordando, les esperamos haciendo que esto sea al final una realidad, que vayamos juntos de la mano para que todas y cada una de las propuestas que vengan a mejorar la vida de la ciudadanía podamos llevarlas adelante”.

En este contexto, ha opinado que representantes políticos como Ana Guarinos, portavoz del PP de Castilla-La Mancha, “lo único que hacen es ensombrecer la calidad de la política” y ha considerado que “si a lo mejor Paco Núñez quiere librarse de las malas miradas que tiene de Génova, con cesar a portavoces como Guarinos a lo mejor conseguiría un poco de chance”.

La comunidad con menor incidencia de COVID

Por otra parte, Esteban ha valorado que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con menor incidencia acumulada por COVID-19 de toda España, al tiempo que hay más de un millón de personas vacunadas con pauta completa, “buenos datos” que ha lamentado que el PP no sea capaz de reconocer.

El representante socialista ha aplaudido el buen ritmo en el proceso de vacunación contra el virus y, entre otros datos, ha destacado que el 81 % de los mayores de 40 años tiene la pauta completa y tenemos administradas el 92 % de todas las vacunas que nos han entregado.

“Son buenos datos, aunque no nos dejan en ningún momento sentirnos relajados”, ha asegurado el senador, quien ha añadido que “llevamos una evolución mucho más lenta de esa quinta ola a la cual estamos haciendo referencia en los últimos días”.

“Eso ha hecho que tanto la buena gestión en la vacunación y también todas las previsiones que se han ido haciendo y destacando durante los últimos meses hayan propiciado que en Castilla-La Mancha tengamos solo, y lo pongo entre muchas comillas, 234,69 de índice acumulado. No es para estar satisfechos, pero somos la comunidad autónoma con menor índice acumulado a 14 días”, ha señalado.