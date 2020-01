Recepción en Azuqueca a los coordinadores del proyecto Erasmus+

El alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, y la concejala de Educación Global, Susana Santiago, han recibido este martes, 14 de enero, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento al grupo de coordinadores del proyecto 'A European Museum of Education: preserving and sharing our educational cultural heritage', que coordina la Asociación Amigos del Aula-Museo del IES Profesor Domínguez Ortiz de Azuqueca y se enmarca en el programa Erasmus+ de la Unión Europea.