Román: “No conviertan los supermercados en un lugar de reunión de niños y de contagios”

El senador por Guadalajara, Antonio Román, durante la Sesión de Control en el Senado, celebrada hoy, preguntaba al ministro de Sanidad por el número de fallecidos por Covid19 y el contagio de profesionales sanitarios en la crisis del coronavirus.



Román ha pedido al ministro de Sanidad que asuma su responsabilidad, “y cuando se vaya, que será pronto, dedique un momento a reconocer su error político y pida perdón por la responsabilidad que tiene su Gobierno en los contagiados y fallecidos como consecuencia de la negligente gestión del Señor Sánchez y sus ministros”, ha espetado.



En este sentido. le recordaba que “¿más de 31.000 contagiados y decenas de sanitarios fallecidos, son pocos para que el Gobierno haga autocrítica y diga que ha hecho algo mal?”, ha preguntado el senador popular; al tiempo que solicitaba explicaciones sobre por qué España es uno de los países del mundo con mayor tasa de profesionales sanitarios contagiados por Coronavirus.



“Al Gobierno del Sr. Sánchez le falta autocrítica y humildad. Les sobra soberbia y manipulación informativa”, ha denunciado Román. Y ha añadido que “sí no es suficiente que la tasa de contagio entre sanitarios sea la más alta, para que reconozcan su responsabilidad por su tardanza al actuar, su imprevisión, su ineficacia y su engaño a los españoles”.



El senador popular ha acusado al Gobierno de actuar tarde a pesar de las advertencias internacionales y de no hacer acopio de material de protección exponiendo a los sanitarios y a los profesionales sin medios, al ataque del coronavirus.



Antonio Román ha recordado, durante su intervención, que no se han realizado test diagnósticos a los profesionales sanitarios, e incluso, la pasada semana, se han distribuido “mascarillas fake” que no cumplen la normativa exponiendo a los profesionales sanitarios a un alto riesgo de contagio y le ha preguntado al ministro si no va a asumir alguna responsabilidad.



Así mismo, ha recordado las quejas del Colegio General de Enfermería, del Consejo General de Médicos y que, finalmente, ayer el Tribunal Supremo estimó las medidas cautelares solicitadas por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y ha requerido al Ministerio de Sanidad a superar las carencias y a adoptar medidas para la efectividad de una mejor distribución de los medios de protección de los sanitarios.



“Llegó tarde a la crisis, el coronavirus le sobrepasó y Ud. fue siempre detrás. Hoy está vencido y es evidente que su deseo actual es el de ser Ex Ministro” ha acusado Román a Illa. “No se le podrá culpar de la existencia del COVID, pero si responsabilizar de no haber abordado la pandemia con eficacia”, ha finalizado.