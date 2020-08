Román reclama un enfermero en cada colegio para la vuelta a las aulas

El senador del Partido Popular por Guadalajara, Antonio Román, se ha hecho eco hoy de la “preocupación e incertidumbre” tanto de las familias como de la comunidad educativa ante la inminente vuelta a las aulas a menos de 20 días del comienzo del curso escolar. Preocupación que se ve acrecentada por la segunda oleada de la pandemia del coronavirus SARS-2-CoV que estamos sufriendo tanto en Castilla-La Mancha como en toda España. Por ello, Román ha lamentado la “incapacidad manifiesta del Gobierno de Castilla-La Mancha para planificar una vuelta a las aulas segura garantizando el derecho a la educación de los estudiantes en las enseñanzas obligatorias así como Bachillerato, Formación Profesional y Universidad”. “Si no se ponen a trabajar ya y a ofrecer una planificación real y segura, estamos sin lugar a dudas en la antesala del caos”, ha advertido Román.

Del mismo modo, el parlamentario nacional ha considerado necesaria la realización de PCR de coronavirus a todos los profesores, personal de centros escolares -tanto públicos, concertados como privados- y alumnos “al inicio del curso y de forma periódica mientras no logremos contener los altos niveles de transmisión comunitaria del virus”. Así, Antonio Román precisa que es imprescindible conocer “qué protocolo se va a implantar, si se va a unificar en toda España o con comunidades limítrofes, si el uso de la mascarilla se va a extender a educación primaria e infantil, si se va a garantizar la distancia de 1,5 metros entre alumnos o qué reformas se han hecho en todos los centros de Castilla-La Mancha para cumplir este requisito”. Al mismo tiempo ha requerido “información a los padres de modo transparente” insistiendo en no entender “cómo todavía no se ha informado de nada al respecto”.

“Page comenzó mal la gestión de esta pandemia con la descalificación a los profesores, que luego fue haciendo extensiva a otros colectivos, diciendo que lo que deseaban era “irse de vacaciones” y ahora el que se ha ido de vacaciones ha sido él sin dejar nada planificado y volviendo apenas 20 días antes del inicio del curso sin tener los deberes hechos”. Román ha pedido “diligencia, previsión y seguridad ante todas las decisiones que se tomen teniendo en cuenta el análisis de todos los parámetros que afectarían al inicio del curso y huyendo de la improvisación y las repetidas contradicciones y rectificaciones a la que nos tiene acostumbrados tanto el Gobierno de Sánchez como el de Page”.

Necesidad de encomendar la atención sanitaria de cada centro a un enfermero

Por otro lado, el senador por Guadalajara ha puesto de manifiesto la situación actual de los profesionales sanitarios en Atención Primaria y Hospitalaria que “no han sido reforzados de modo suficiente” lo que tiene que ver porque va unido con la educación y el comienzo del curso. “Es preciso reforzar la Atención primaria y aumentar las contrataciones de médicos y enfermeras y dentro de la organización sanitaria encomendar de modo específico la atención sanitaria de cada centro escolar a una enfermera para contribuir al control sanitario y detección precoz de la enfermedad en centros escolares y dar apoyo a los profesionales de la educación en el aspecto de la pandemia y otras cuestiones sanitarias que surjan en el ámbito escolar”.

“Para el Partido Popular es indiscutible que la Educación es un derecho que hay que salvaguardar y es preciso poner todos los medios para garantizar la enseñanza curricular presencial”, ha afirmado Román añadiendo que “si no se garantiza se estará poniendo en riesgo el futuro de toda una generación de jóvenes de Castilla-La Mancha por la negligencia, irresponsabilidad e incapacidad de un gobierno socialista en Castilla-La Mancha”.