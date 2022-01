Salinas: “La única forma de solucionar problemas es afrontarlos, y es lo que yo hago con el Centro de Salud”

El alcalde de Cabanillas, José García Salinas, ha querido salir al paso de los ataques que está recibiendo por parte del PP a nivel local, provincial y regional, a cuenta de diferentes gestiones que está haciendo respecto a la situación que atraviesa el Centro de Salud de la localidad.

Salinas señala que el PP está utilizando de manera torticera una carta que se envió desde Alcaldía a la Gerencia del SESCAM hace unos días. En este sentido les recuerda que esta carta es una comunicación interna, no unas declaraciones públicas, pero que lamentablemente alguien ha decidido filtrar al exterior. “Pero les aseguro que tampoco es que me importe demasiado que haya trascendido el contenido, porque me ratifico completamente en lo que dice esa carta; una misiva que no hace otra cosa sino poner negro sobre blanco la situación que atraviesa la atención sanitaria en el Centro de Salud de mi municipio”.

García Salinas asegura que es un firme defensor de la Sanidad Pública y del personal sanitario que se ha dejado la piel en la lucha contra el COVID a lo largo de los últimos años. “Y precisamente por eso, para defender el servicio y a los profesionales que se han dejado la piel, tengo la responsabilidad de denunciar también la actitud de aquellos otros que no están a la altura, que no están realizando el trabajo que se espera, y que con su actitud están sobrecargando y saturando la asistencia que se presta en el Hospital de Guadalajara”, dice el alcalde, quien añade: “Soy perfectamente consciente de que toda generalización es injusta. Hay muchos otros centros de salud en la provincia donde no se están viviendo las situaciones que han ocurrido en Cabanillas. Y también sé que muchos trabajadores y trabajadoras de nuestro Centro de Salud sí han estado plenamente implicados en resolver problemas. Precisamente por eso, porque no hay que generalizar, es por lo que creo necesario tomar cartas en la situación que se vive, y estudiarla a fondo. Porque algo debe pasar cuando nos inundan de quejas los vecinos sobre el Centro de Salud, pero por ejemplo no nos ha llegado ninguna respecto a la atención en el Hospital”.

En este contexto se explica la carta que José García Salinas remitió el pasado lunes a la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, solicitando una reunión urgente para abordar la situación de la atención sanitaria en la localidad. En ella le daba cuenta de aquellos problemas que se llevan detectando en los últimos tiempos, que son frecuente causa de quejas de las personas usuarias, y que estas llegan al Ayuntamiento. “Lo que yo digo en esa carta no pretende ser lo políticamente conveniente, sino que pretendo ser la voz de un clamor que hay en mi pueblo con la situación que vivimos. Le guste esto más al PP, o le guste menos, y lo utilice como lo utilice, porque me da igual”, señala el alcalde.

El PP dijo lo mismo hace 15 días

García Salinas ha mostrado no obstante su extrañeza con la furibunda reacción crítica de los populares: “Yo me he limitado a comunicar de manera interna lo mismo que el propio presidente local del PP, Jaime Celada, publicó en sus redes sociales el pasado 24 de diciembre, cuando denunció que llevaba hechas 129 llamadas al consultorio, y no había sido atendido al teléfono. Eso mismo que él calificaba en sus redes de ‘puta vergüenza’ es la situación que yo he trasladado a la Gerencia del Sescam. Lamento que ahora le parezca mal al PP que yo trate de resolver problemas que ellos mismos airean”, ha señalado Salinas.

En este sentido, el primer edil ha querido recordar que su obligación como alcalde es “velar por los intereses y la salud de mis vecinos y vecinas, por encima de siglas políticas y de quién gobierne en Toledo, al contrario de lo que hacían mis antecesores del PP, que callaron completamente cuando ostentaban la Alcaldía, y cuando Cospedal desde Fuensalida renunciaba a construir un nuevo Centro de Salud en Cabanillas”.

Así, el alcalde quiere recordar que en el año 2011, nada más llegar a la Presidencia de la Junta, Cospedal paralizó el proyecto de nuevo centro de salud, cuando este tenía proyecto arquitectónico terminado, maqueta, y estaban incluso licitadas sus obras: “Pero se cargaron todo, y no hicieron nada durante cuatro años, todo ello con el silencio cómplice del PP local y provincial. Ahora, por el contrario, sí hay un nuevo compromiso de retomar la construcción, hace un año se firmó un protocolo, desde mayo está licitado el nuevo proyecto, y tenemos el compromiso personal del presidente regional de que las obras comenzarán en este mandato”, ha recordado Salinas, quien también recuerda las movilizaciones contra los recortes en la Sanidad Pública de los años 2011-2015, cuando el PP despedía interinos, cerraba urgencias y recortaba presupuestos: “Cuando todos luchábamos contra el desmantelamiento de la Sanidad Pública, el PP se dedicó a criminalizar día a día a las plataformas ciudadanas, las asociaciones y los colegios profesionales que denunciaban sus políticas; algo que ahora pretenden que olvidemos”.

