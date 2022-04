Se iluminará el castillo de Molina de Aragón

El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones en el acto de clausura del congreso ‘Señorío de Molina: Corazón de la despoblación’ que se ha celebrado en Molina de Aragón y que ha contado, entre otras autoridades, con la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, y con la ministra Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, quien ha acompañado al presidente en el cierre del encuentro.

En alusión a las palabras de la vicepresidenta Ribera sobre el nuevo Plan Hidrológico del Tajo cuya intención, según ha dicho “es encontrar la máxima eficiencia en el consumo del agua preservando los recursos naturales”, el máximo mandatario castellanomanchego se ha mostrado esperanzado en que el Consejo de Ministros apruebe un cambio en materia de agua.

La historia de un Trasvase que equivale a 23 mares

“No el cambio que quiere Page”, ha matizado el presidente regional, “pero sí un cambio desconocido en los últimos 40 años en relación con el Trasvase". Y ha añadido que “la cuestión está en el Mediterráneo”. Asimismo, ha lamentado que no se hayan terminado de construir las desaladoras o las que están funcionando “lo hagan a medio rendimiento”. En este mismo sentido, ha censurado que “aquí ya no hay mar de Castilla, porque cada dos años el agua que sale de esta tierra llena el equivalente al Mar Menor, 23 ‘mares menores’ ha llenado el Trasvase Tajo-Segura desde que existe", ha sentenciado.

Para el presidente de Castilla-La Mancha, “el agua es una materia prima y detrás de cada hectómetro cubico hay muchos millones y no hablo del agua de beber, que esa no la hemos discutido nunca, hablo de oro”. Así, ha mostrado su satisfacción ante las declaraciones de la vicepresidenta Ribera que hoy en Molina de Aragón, “ha revalidado un compromiso y un argumento coherente, y valoro el esfuerzo que hace el Gobierno porque, además de coherencia, es de lógica parda, ya que se trata de un agua que no existe", ha rubricado el presidente.

Derecho a las mismas prestaciones se viva donde se viva

El presidente García-Page ha terminado su intervención asegurando que en Castilla-La Mancha nunca ha existido un problema de identidad, “la prueba está aquí en Molina de Aragón”, ha dicho, al tiempo que ha recordado que esta localidad es una de las poblaciones más hermosas de España y fiel testigo de la historia de Europa.

Así, ha apuntado que en las zonas despobladas el problema no es tanto donde se vive, “sino que se cumplan tus derechos”. Para el presidente de la región “ser español” significa recibir las mismas prestaciones sea cual sea el lugar de residencia.