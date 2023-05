Se inicia el transporte sensible a la demanda en la comarca de la Sierra Norte

El Consejo de Gobierno ha aprobado la puesta en marcha de dos proyectos piloto del transporte sensible a la demanda en la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara que entran en funcionamiento hoy.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha explicado que “ambos proyectos benefician a la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara, en una amplia zona de 2.887 kilómetros cuadrados”. Se trata de un área que está formada por 80 municipios, con una población de 12.895 habitantes situados en la Sierra Norte de Guadalajara y que “va estar dividido en la zona I y zona II”.



Hernando ha destacado que “atender a las personas mayores con problemas de movilidad y combatir las desigualdades en pueblos es una forma exitosa de luchar contra la despoblación en Castilla-La Mancha y esto se logra mejorando los servicios públicos para mejorar la calidad de vida de las personas”.



El responsable de Fomento ha informado que el precio de lanzamiento del servicio será de dos euros máximo, con un mínimo de 1,30 euros, sin incluir el descuento para jóvenes, mayores, personas con discapacidad y familia numerosa. En cuanto al pago del servicio, se realizará en efectivo en el propio vehículo de transporte, ya que, por el momento, no se podrá realizar desde la propia aplicación.



Cuatro proyectos de transporte sensible a la demanda en marcha



Los de la Sierra Norte de Guadalajara son el tercer y cuarto proyecto piloto de transporte sensible a la demanda en la región, después de que se hayan puesto en marcha con éxito los de Cuenca y el Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real.



El primer proyecto piloto se inició en el año 2022 en la serranía de la Alta Alcarria de Cuenca; el segundo se puso en marcha en febrero de este mismo año en la comarca del Campo de Montiel y, de la misma manera, se va a poner en marcha un tercer proyecto con dos zonas en la zona de la Sierra Norte de Guadalajara, llegando por tanto ya a una tercera provincia en la Comunidad Autónoma.